İlgi zamiri ve iyelik zamiri olarak ikiye ayrılan ek halindeki zamirler sözcüklere ait olma ve sahiplik anlamı katmaktadırlar. Peki, cümle içindeki iyelik zamiri nasıl bulunur? İlgi zamiri eki nedir? İşte, tüm detaylar…

Ek Halindeki Zamirler

Sözcük olarak cümle içinde isimlerin yerini tutabilen zamirler gibi sözcüklere getirilen kimi ekler de isimlerin yerine kullanılabilmektedir. İsmin yerine geçebilen bu eklere “ek halindeki zamirler” diyoruz. Ek halindeki zamirler ikiye ayrılmaktadır.

İlgi Zamiri İyelik Zamiri

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İlgi Zamiri

Türkçede isim tamlamalarında, tamlanan kaldırılıp yerine bir ismi karşılayacak şekilde getirilen “-ki” ekine ilgi zamiri adı verilmektedir ve ilgi zamirleri isimlere ait olma anlamı katmaktadır. Bu zamirler cümlede bir ismin birden fazla tekrar etmesini önlemeyi amaçlarlar.

Bu bilgilere göre, ilgi zamiri eki nedir diye sorulduğunda verilmesi gereken cevap –ki eki olacaktır.

Örnek:

Benim ayakkabım bu sene; kardeşiminki geçen yıl yırtılmıştı. (Kardeşimin ayakkabısı)

geçen yıl yırtılmıştı. (Kardeşimin ayakkabısı) Teyzesininki bu yaz komple boyanacak. (Teyzesinin evi)

İyelik Zamiri

İsimlere eklenerek bahsedilen nesne ya da varlığın, kime ve neye ait olduğunu belirten eklere iyelik zamirleri” adı verilmektedir. Bu zamirler aynı zamanda sahiplik zamirleri olarak da adlandırılırlar. İyelik zamirlerinin eklendiği isimler, isim tamlamalarında tamlanan görevinde kullanılmaktadır.