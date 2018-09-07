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İşte en kazançlı meslekler

Gençler meslek seçerken kazancına bakıyor. Yüksek kazanç elde edilen sektörler, gençlerin gözdesi durumunda. En yüksek ve en düşük kazanç elde edenler arasında 5 kat fark var. Kamuda çalışanlar özel sektördekilerin üzerinde para kazanırken, erkeklerin aylık ortalama kazancı kadınların 309 lira üzerinde seyrediyor. Türkiye’de ortalama aylık ücret ise 3 bin 287 lira seviyesinde bulunuyor. Peki, Türkiye’de en kazançlı meslekler neler? İşte cevabı.

07.09.2018 - 02:30 | Güncelleme:

Çalışanların prime esas kazançları üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) her ay prim ödeniyor. Elbette, her sektörde veya meslekte, ferdi olarak ortalamanın çok üstünde ya da çok altında kazananlar bulunuyor. SGK’ya bildirilen prime esas kazançlar, çalışanlara hangi sektörde ortalama ne kadar ücret ödendiği konusunda fikir veriyor.

KADROYA GÖRE DEĞİŞİYOR

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre ücretler kadronun daimi ya da geçici olmasına, kamu özel ayrımına ve hatta cinsiyete göre değişiyor. Bazı sektörlerde geçici kadrodakilerin aylık ücretleri, daimi kadrodakilerin 4’te 1’ine kadar düşebiliyor. Örneğin, kok kömürü ve petrol ürünleri imalatında daimi kadrodakiler ortalama 9 bin 935 lira alırken, geçici kadrodakilerin aylık kazancı 2 bin 30 lirada kalıyor.

KAMUDA ÜCRETLER DAHA YÜKSEK

Kamuda çalışanların ücretleri düzenli olarak enflasyona paralel artırılırken, son yıllarda artan enflasyona karşılık özel sektörde ücretlerin aynı hızda artmaması kamu ve özel sektör arasındaki makası açtı. Örneğin telekomünikasyon sektöründe kamuda aylık ortalama kazanç 12 bin liraya ulaşırken, özel sektörde 5 bin 300 lira seviyesinde bulunuyor.

KADINLAR DAHA AZ KAZANIYOR

İki sektör hariç, erkekler aynı işi yapan kadınlardan daha fazla kazanıyor. Uluslararası örgütlerde ve gayrimenkul sektöründe çalışan kadınlar ise meslektaşlarından daha yüksek kazanç elde ediyor. Türkiye genelinde erkeklerin ortalama aylık kazancı 3 bin 375 lira seviyesinde yer alırken, kadınların ücreti 3 bin 66 lirada kalıyor.

BEŞ KAT FARK VAR

Türkiye’de en yüksek ve en düşük aylık kazanç arasında 5 kat fark var. Havacılık sektöründe ortalama aylık kazanç 11 bin liraya yaklaşırken, ev hizmetlerinde çalışanların kazancı asgari ücret seviyesinde yer alıyor.

Türkiye’de haziran ayı itibariyle ortalama aylık kazanç 3 bin 287 lira oldu.

 

İŞTE EN ÇOK KAZANDIRAN SEKTÖRLER

SEKTÖRLER Aylık ücret (TL)
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI                10.871  
KOK KÖMÜRÜ VE PETROL ÜRÜN. İMALATI  9.932  
HAM PETROL VE DOĞALGAZ ÇIKARIMI      8.204  
BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAAL.    7.342  
FİNANSAL HİZMET. (SİGORTA VE EMEKLİLİK HAR.)  7.230  
TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI               6.559  
BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA VE DANIŞMANLIK     6.314  
ULUSLARARASI ÖRGÜT VE TEMS. FAAL.     6.221  
TELEKOMÜNİKASYON                     5.637  
İDARİ DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ       5.518  
ECZACILIK  5.436  
SU YOLU TAŞIMACILIĞI                 5.434  
SİGOTA REASÜRANS EMEKLİLİK FONLARI 5.228  
PROGRAMCILIK VE YAYINCILIK FAAL.     5.184  
SUYUN TOPLANMASI ARITILMASI VE DAĞITILMASI 5.154  
MOTORLU KARA TAŞITI VE RÖMORK İMALATI  4.850  
KÖMÜR VE LİNYİT ÇIKARTILMASI         4.847  
MADENCİLİĞİ DESTEKLEYİCİ HİZMETLER 4.827  
ANA METAL SANAYİ                     4.685  
İÇECEK İMALATI                       4.670  
KİMYASAL ÜRÜNLERİ İMALATI            4.638  
ELKTRİK GAZ ÜRETİM VE DAĞITIMI  4.447  
MAKİNE VE EKİPMAN KURULUMU VE ONARIMI  4.333  
BİLGİSAYAR, ELEKRONİK VE OPTİK ÜRETİMİ 4.239  
METAL CEVHERİ MADENCİLİĞİ            4.218  
ORMANCILIK VE TOMRUKÇULUK            4.199  
FİNANS VE SİGORTACILIK YARDIMCI FAAL.   4.155  
MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAALİYETİ    4.130  
BİLGİ HİZMET FAALİYETLERİ            4.099  
BÜRO YÖNETİMİ, BÜRO DESTEĞİ FAALİYETLERİ     4.030  
YAYIMCILIK FAALİYETLERİ              4.013  
ELEKTRİKLİ TECHİZAT İMALATI          4.005  
KİRALAMA VE LEASING FAALİYETLERİ     3.976  
ATIK MADDELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ    3.820  
BİNA DIŞI YAPILARIN İNŞAATI          3.805  
TAŞIMA İÇİN DEPOLAMA VE DESTEK FAAL. 3.771  
KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ İMALATI      3.767  
YATILI BAKIM FAALİYETLERİ            3.719  
MAKİNE VE EKİPMAN İMALATI            3.664  
KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER İM.   3.580  
KÜTÜPHANE, ARŞİV VE MÜZELER           3.523  
REKLAMCILIK VE PAZAR ARAŞTIRMASI     3.452  
SİNEMA FİLMİ VE SES KAYDI YAYIMCILIK 3.442  
YARATICI SANATLAR,EĞLENCE FAAL.      3.437  
METALİK OLMAYAN ÜRÜNLER İMA.    3.431  
EĞİTİM                               3.395  
FABRİK.METAL ÜRÜN.(MAK.TEC.HAR) 3.380  
İNSAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ             3.379  
BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ YETİŞ.     3.360  
SEYAHAT ACENTESİ,TUR OPER.REZ.HİZ    3.299  
POSTA VE KURYE FAALİYETLERİ          3.271  
DİĞER MADENCİLİK VE TAŞ OCAK.   3.252  
TOPTAN TİC.(MOT.TAŞIT.ONAR.HARİÇ)    3.241  
GÜVENLİK VE SORUŞTURMA FAALİYET.     3.213  
VETERİNERLİK HİZMETLERİ              3.209  
İSTİHDAM FAALİYETLERİ                3.194  
SPOR, EĞLENCE VE DİNLENCE FAAL.      3.151  
GIDA ÜRÜNLERİ İMALATI                3.075  
KONAKLAMA                            3.031  
KAYITLI MEDYANIN BASILMASI VE ÇOĞ. 3.003  
TOPTAN VE PER.TİC.VE MOT.TAŞIT.ON. 2.989  
BİLGİSAYAR VE KİŞİSEL EV EŞYA.ONAR.  2.921  
SOSYAL HİZMETLER                     2.905  
TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI             2.886  
BİNA VE ÇEVRE DÜZENLEME FAALİYET.    2.810  
AĞAÇ,AĞAÇ ÜRÜNLERİ VE MANTAR ÜR.   2.794  
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ             2.745  
KARA TAŞIMA.VE BORU HATTI TAŞIMA.    2.720  
HUKUKİ VE MUHASEBE FAALİYETLERİ      2.715  
PERAKENDE TİC.(MOT.TAŞIT.ONAR.HAR) 2.706  
ÖZEL İNŞAAT FAALİYETLERİ             2.686  
MOBİLYA İMALATI                      2.583  
GİYİM EŞYALARI İMALATI               2.444  
YİYECEK VE İÇECEK HİZMETİ FAAL.      2.440  
BİNA İNŞAATI                         2.429  
DERİ VE İLGİLİ ÜRÜNLER İMALATI       2.396  
KUMAR VE MÜŞTEREK BAHİS FAAL         2.206  
EV İÇİ ÇALIŞANLARIN FAALİYETLERİ     2.155  
EV HİZMETLERİNDE 10 GÜNDEN ÇOK ÇALIŞANLAR 2.059  
TOPLAM 3.287  
Haziran ayı itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen prime esas kazançlar üzerinden hesaplanmıştır  

 

 

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