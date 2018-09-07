|SEKTÖRLER
|Aylık ücret (TL)
|HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI
|10.871
|KOK KÖMÜRÜ VE PETROL ÜRÜN. İMALATI
|9.932
|HAM PETROL VE DOĞALGAZ ÇIKARIMI
|8.204
|BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAAL.
|7.342
|FİNANSAL HİZMET. (SİGORTA VE EMEKLİLİK HAR.)
|7.230
|TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI
|6.559
|BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA VE DANIŞMANLIK
|6.314
|ULUSLARARASI ÖRGÜT VE TEMS. FAAL.
|6.221
|TELEKOMÜNİKASYON
|5.637
|İDARİ DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ
|5.518
|ECZACILIK
|5.436
|SU YOLU TAŞIMACILIĞI
|5.434
|SİGOTA REASÜRANS EMEKLİLİK FONLARI
|5.228
|PROGRAMCILIK VE YAYINCILIK FAAL.
|5.184
|SUYUN TOPLANMASI ARITILMASI VE DAĞITILMASI
|5.154
|MOTORLU KARA TAŞITI VE RÖMORK İMALATI
|4.850
|KÖMÜR VE LİNYİT ÇIKARTILMASI
|4.847
|MADENCİLİĞİ DESTEKLEYİCİ HİZMETLER
|4.827
|ANA METAL SANAYİ
|4.685
|İÇECEK İMALATI
|4.670
|KİMYASAL ÜRÜNLERİ İMALATI
|4.638
|ELKTRİK GAZ ÜRETİM VE DAĞITIMI
|4.447
|MAKİNE VE EKİPMAN KURULUMU VE ONARIMI
|4.333
|BİLGİSAYAR, ELEKRONİK VE OPTİK ÜRETİMİ
|4.239
|METAL CEVHERİ MADENCİLİĞİ
|4.218
|ORMANCILIK VE TOMRUKÇULUK
|4.199
|FİNANS VE SİGORTACILIK YARDIMCI FAAL.
|4.155
|MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAALİYETİ
|4.130
|BİLGİ HİZMET FAALİYETLERİ
|4.099
|BÜRO YÖNETİMİ, BÜRO DESTEĞİ FAALİYETLERİ
|4.030
|YAYIMCILIK FAALİYETLERİ
|4.013
|ELEKTRİKLİ TECHİZAT İMALATI
|4.005
|KİRALAMA VE LEASING FAALİYETLERİ
|3.976
|ATIK MADDELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
|3.820
|BİNA DIŞI YAPILARIN İNŞAATI
|3.805
|TAŞIMA İÇİN DEPOLAMA VE DESTEK FAAL.
|3.771
|KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ İMALATI
|3.767
|YATILI BAKIM FAALİYETLERİ
|3.719
|MAKİNE VE EKİPMAN İMALATI
|3.664
|KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER İM.
|3.580
|KÜTÜPHANE, ARŞİV VE MÜZELER
|3.523
|REKLAMCILIK VE PAZAR ARAŞTIRMASI
|3.452
|SİNEMA FİLMİ VE SES KAYDI YAYIMCILIK
|3.442
|YARATICI SANATLAR,EĞLENCE FAAL.
|3.437
|METALİK OLMAYAN ÜRÜNLER İMA.
|3.431
|EĞİTİM
|3.395
|FABRİK.METAL ÜRÜN.(MAK.TEC.HAR)
|3.380
|İNSAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ
|3.379
|BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ YETİŞ.
|3.360
|SEYAHAT ACENTESİ,TUR OPER.REZ.HİZ
|3.299
|POSTA VE KURYE FAALİYETLERİ
|3.271
|DİĞER MADENCİLİK VE TAŞ OCAK.
|3.252
|TOPTAN TİC.(MOT.TAŞIT.ONAR.HARİÇ)
|3.241
|GÜVENLİK VE SORUŞTURMA FAALİYET.
|3.213
|VETERİNERLİK HİZMETLERİ
|3.209
|İSTİHDAM FAALİYETLERİ
|3.194
|SPOR, EĞLENCE VE DİNLENCE FAAL.
|3.151
|GIDA ÜRÜNLERİ İMALATI
|3.075
|KONAKLAMA
|3.031
|KAYITLI MEDYANIN BASILMASI VE ÇOĞ.
|3.003
|TOPTAN VE PER.TİC.VE MOT.TAŞIT.ON.
|2.989
|BİLGİSAYAR VE KİŞİSEL EV EŞYA.ONAR.
|2.921
|SOSYAL HİZMETLER
|2.905
|TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI
|2.886
|BİNA VE ÇEVRE DÜZENLEME FAALİYET.
|2.810
|AĞAÇ,AĞAÇ ÜRÜNLERİ VE MANTAR ÜR.
|2.794
|GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|2.745
|KARA TAŞIMA.VE BORU HATTI TAŞIMA.
|2.720
|HUKUKİ VE MUHASEBE FAALİYETLERİ
|2.715
|PERAKENDE TİC.(MOT.TAŞIT.ONAR.HAR)
|2.706
|ÖZEL İNŞAAT FAALİYETLERİ
|2.686
|MOBİLYA İMALATI
|2.583
|GİYİM EŞYALARI İMALATI
|2.444
|YİYECEK VE İÇECEK HİZMETİ FAAL.
|2.440
|BİNA İNŞAATI
|2.429
|DERİ VE İLGİLİ ÜRÜNLER İMALATI
|2.396
|KUMAR VE MÜŞTEREK BAHİS FAAL
|2.206
|EV İÇİ ÇALIŞANLARIN FAALİYETLERİ
|2.155
|EV HİZMETLERİNDE 10 GÜNDEN ÇOK ÇALIŞANLAR
|2.059
|TOPLAM
|3.287
|Haziran ayı itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen prime esas kazançlar üzerinden hesaplanmıştır
|