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Memur maaşları ne olacak? (TL) UNVAN VE DERECE Ocak Temmuz Vali 23.062 32.677 Genel müdür (1/4) 20.031 28.382 Şube müdürü (Lisans - 4/1) 9.162 12.982 Memur (Lise - 15/1) 6.388 9.051 Öğretmen (9/1) 7.091 10.047 Kaymakam 1. sınıf (4/1) 12.442 17.629 Başkomiser (8/1) 10.114 14.331 Polis memuru (11/1) 9.268 13.132 Pratisyen hekim (8/1) 10.772 15.263 Uzman hekim (7/1) 11.278 15.980 Hemşire (Lisans - 9/1) 7.947 11.260 Mühendis (8/1) 9.814 13.905 Teknisyen (Teknik lise - 13/1) 6.888 9.760 Araştırma görevlisi (8/1) 10.264 14.543 Vaiz (Lisans - 9/1) 7.514 10.647 Avukat (9/1) 9.458 13.401 Hizmetli (Lise - 15/1) 5.953 8.435 Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alınmıştır
Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına paralel olarak aynı şekilde yüzde 41.69 oranında artırılacak.
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Memur maaşları ne olacak? (TL) UNVAN VE DERECE Ocak Temmuz Vali 23.062 32.677 Genel müdür (1/4) 20.031 28.382 Şube müdürü (Lisans - 4/1) 9.162 12.982 Memur (Lise - 15/1) 6.388 9.051 Öğretmen (9/1) 7.091 10.047 Kaymakam 1. sınıf (4/1) 12.442 17.629 Başkomiser (8/1) 10.114 14.331 Polis memuru (11/1) 9.268 13.132 Pratisyen hekim (8/1) 10.772 15.263 Uzman hekim (7/1) 11.278 15.980 Hemşire (Lisans - 9/1) 7.947 11.260 Mühendis (8/1) 9.814 13.905 Teknisyen (Teknik lise - 13/1) 6.888 9.760 Araştırma görevlisi (8/1) 10.264 14.543 Vaiz (Lisans - 9/1) 7.514 10.647 Avukat (9/1) 9.458 13.401 Hizmetli (Lise - 15/1) 5.953 8.435 Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alınmıştır
Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına paralel olarak aynı şekilde yüzde 41.69 oranında artırılacak.
Emekli memur aylıkları ne olacak? (TL) Ocak Temmuz Müsteşar (1/1) 15.456 21.900 Genel müdür (1/1) 13.663 19.359 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 5.276 7.476 Memur (Lisans - 4/1) 4.241 6.009 Öğretmen (1/4) 5.276 7.476 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 8.954 12.687 Başkomiser (1/4) 5.376 7.617 Polis memuru (1/4) 5.376 7.617 Hemşire (Lisans - 1/4) 5.128 7.266 Mühendis (1/4) 6.432 9.114 Teknisyen (Lise -1/4) 4.477 6.343 Pratisyen hekim (1/4) 9.494 13.452 Profesör (1/4) 11.011 15.601 İmam-hatip 5.276 7.476 Avukat (1/4) 5.276 7.476 En düşük memur emekli aylığı 4.289 6.077 Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 3500 TL OLACAK
Geçen yıl 1500 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığı bu yıl 2 bin 500’ye çıkartıldı. Ancak, yılın ilk yarısında enflasyonun yüksek seyretmesi üzerine geçen hafta ek gösterge ile ilgili kanunun Meclis’teki görüşmeleri sırasında 3 bin 500 liraya yükseldi.
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Normal emekli aylığı yüzde 42.35 oranında artırıldığında 3500 liranın altında kalan emekli aylıkları hazine tarafından 3 bin 500 liraya tamamlanacak. Bundan yaklaşık 1.7 milyon emeklinin yararlanacağı ve maliyetinin de 3.7 milyar lira olacağı hesaplanıyor.
Normalde en düşük aylık 2000 sonrası emekli olan SSK'lılarda 2 bin 41 lira, esnaf BAĞ-KUR'lularda 2 bin 399 lira, tarım BAĞ-KUR'lularda ise 2 bin 262 lira düzeyinde bulunuyor. Bu tutarlar yüzde 42.35 oranında artırıldığında sırasıyla 2 bin 905, 3 bin 415 ve 3 bin 219 liraya çıkacak. Aradaki fark hazine tarafından karşılanarak 3 bin 500 liraya tamamlanacak.
2000 öncesi SSK emeklilerinde 3 bin 293 lira olan en düşük emekli aylığı ise 4 bin 687 lira olacak.
En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak? (TL) Ocak Temmuz SSK (2000 ÖNCESİ) 3.293 4.687 SSK (2000 SONRASI) 2.041 3.500 BAĞ-KUR (ESNAF) 2.399 3.500 BAĞ-KUR (TARIM) 2.262 3.500
YILLIK ZAM NE OLDU?
Yılın ilk yarısında SSK ve BAĞ - KUR emekli aylıklarına yüzde 25.47, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 30.95 oranında artış yapıldı. Temmuz ayında yapılanla birlikte yıllık artış SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinde yüzde 78.62, memurlarda ise yüzde 85.54 olarak gerçekleşti. Geçen yılın haziran ayına göre yıllık enflasyon yüzde 78.62 olduğundan, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında yapılan artış, tümüyle enflasyon farkından oluşuyor.
Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına ise yıllık bazda yüzde 85.54 oranında artış yapılmış oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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