En 'Etkileyici' gala!

"Hayatımda hiç böyle bir şey oynamamıştım" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Başrollerini Aslıhan Malbora, Bertan Asllani, Mehmetcan Mincinozlu, Nazlı Tosunoğlu, Alptekin Serdengeçti, Ali Barkın, İlker Kızmaz, Melis Özçimen, Serap Matyaş ve Levent Can'ın paylaştığı dizinin ilk iki bölümünü izlemeye gelenler arasında oyuncu Çağlar Ertuğrul, Doğu Demirkol, Zeynep Bastık, İlker Aksum, Zeynep Koçak, Gökhan Keser'in yanı sıra sosyal medya takipçilerinin yakından tanıdığı genç influencer'lar da yer aldı.

"BU OLAY TÜRKİYE'DE OLSA NASIL OLUR?' DEDİK"

Influencer bir genç kız ile bir futbolcunun hikayesini anlatan diziye ilişkin gösterim öncesi açıklamada bulunan Murat Cemcir, "Adından müsemna 'Etkileyici' Influencer, dizimizin adı. Seneler önce Cristiano Ronaldo'nun başından geçen bir hikaye vardı. Oradan ilham alarak yaptık projeyi, senarist arkadaşımızla. 'Bu olay Türkiye'de olsa nasıl olur?' dedik. Bir kadın, bir futbol klübünü karşısına alabilir mi? Alsa ne olur? Çıkış noktamız buydu. Çok da güzel oldu." dedi.

"İLK DEFA ŞAKA YAPMADIK"

Cemcir, bir komedi dizisi olmadığının altını çizerek, "İlk defa şaka yapmadık. Çünkü yazar arkadaşımız Murat Kepez, çok değerli bir senarist. 10 yıldır Güldür Güldür'ü yazıyor. İyi bir komedi yazarı. Biz de insanları güldürebiliyoruz. Tatlı tatlı şeyler yapıyoruz fakat ciddi bir şey yapma noktasında hep böyle bir şey isterdik. Arkadaşlarla yapmak kısmet oldu." ifadelerini kullandı.

"ENTERESAN ŞEYLER YAŞATACAK"

Ön yargının insan yaşamındaki önemine vurgu yapan Murat Cemcir, "Dizilerde hep masum kadın mağdur olur. Buradaki kızımız, istediği şeyi yapan, eğlenceli ve özgür bir genç kadın. Suçlamak ve suçlamamak arasında sürekli gidip geleceğiz. Enteresan şeyler yaşatacak." şeklinde konuştu.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Dizide "Leyla" karakterini canlandıran Aslıhan Malbora da, "İçinde bulunmaktan çok keyif aldığım bir iş oldu. Çok mutluyum ve heyecanlıyım." dedi.

"MUTLULUK VERİCİ"

Yapımda "Emre Kunda" adlı ünlü bir futbolcuyu canlandıran Bertan Asllani de keyifli bir proje olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

Günümüzde sosyal medya o kadar tehlikeli bir hal aldı ki... İnsanlar hiçbir şeyi sorgulamadan, araştırmadan yorum atıyor ve birilerini suçluyorlar. Bence bu proje, çok güzel bir farkındalık yaratacak. Çünkü sosyal medyadan sonra insanları linç etme, kötüleme bir numara olduğu için bu güzel bir ders olacak. Bu projede yer almaktan çok mutlu oldum. Çok güzel. Başarılı oyuncu arkadaşlarımızla bu projede olmak gerçekten mutluluk verici.

Oyuncu Levent Can da etkileyici bir hikaye olduğunu kaydederek, "Aslıhan'ın da söylediği gibi, ben de heyecanla bekliyorum. Ne çektiler, nasıl bir şey çıktı, göreceğiz, hep birlikte izleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"HAYATIMDA HİÇ BÖYLE BİR ŞEY OYNAMAMIŞTIM"

Oyuncu İlker Kızmaz ise, projede yer almaktan dolayı mutluluğunu dile getirerek, "Bana bu fırsatı tanıdığı için Murat Cemcir'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hayatımda hiç böyle bir şey oynamamıştım. Çok güzel. Bertan ve Aslıhan'la oynamak kısmet oldu. Levent ağabey ile de öyle. Çok teşekkür ederim, beni bu projeye dahil ettikleri için." şeklinde konuştu.

İlk iki bölümü 28 Kasım'da izleyiciyle buluşacak yapımın her pazar iki yeni bölümü yayımlanacak.