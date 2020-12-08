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HaberlerMagazinMurat Cemcir'in zor günleri - Magazin haberleri
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Murat Cemcir'in zor günleri

Oyuncu Murat Cemcir'in annesine kemik kanseri teşhisi konuldu. Cemcir, şimdilerde İstanbul-Tokat arasında mekik dokuyor

Murat Cemcir'in zor günleri - Magazin haberleri

Ailesi Tokat'ta yaşayan Murat Cemcir'in kemik kanseri teşhisi konulan annesinin tedavisi devam ediyor. Vaktinin büyük bölümünü Tokat'ta annesinin başında geçiren oyuncunun hayatı yolda geçiyor. Sadece önemli işleri için İstanbul'a dönen Cemcir İstanbul-Tokat arasında mekik dokuyor.

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