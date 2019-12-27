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Haberlerİş-YaşamEn fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti

Katı yakıt istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı. Katı yakıtlarda ekimde en fazla üretim ve teslimat linyitte yapıldı

Katı yakıt istatistikleri

Katı yakıtların 2019 yılı Ekim ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 99 bin 487 ton, linyitin(1) 6 milyon 945 bin 459 ton ve taşkömürü kokunun 387 bin 89 ton, teslimat(2) miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 3 milyon 966 bin 622 ton, linyitin 6 milyon 636 bin 715 ton ve taşkömürü kokunun 379 bin 823 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

ÜRETİMİN TESLİMATLARI KARŞILAMA ORANI EN DÜŞÜK TAŞKÖMÜRÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı(3) %2,5 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda %101,9 iken, linyitte %104,7 olarak hesaplandı.

TAŞKÖMÜRÜ VE LİNYİT TESLİMATI EN FAZLA TERMİK SANTRALLERE YAPILDI

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının %54,1'i termik santrallere, %14'ü kok tesislerine ve %7,8'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken; linyit teslimatının %86,9'u termik santrallere ve %7,9'u demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunun ise %98,1'i demir-çelik sanayine sevk edildi.

 

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