RMK Marine, DİTAŞ için gerçekleştirdiği muhtelif tanker ve hizmet botları inşa projeleri kapsamında aldığı iki adet yeni tanker inşa projesinin ikincisi olan 16 bin ton yük taşıma kapasiteli NB 114 no.lu tankeri T.ELINOR’u denize indirdi.

153.9 metre boyunda, 22 metre eninde ve 8.5 metre draftı olan, çift cidarlı tekne yapısı ve tek pervanesi olacak şekilde dizayn edilen T.ELINOR’un deniz iniş töreninde açıklamalarda bulunan RMK MARINE Genel Müdürü Adnan Nefesoğlu, T.ELINOR ve kardeş gemisi T.ADALYN’in, DİTAŞ ile uzun soluklu iş birliği kapsamında inşa edildiğini vurguladı.

'ÇEVRE DOSTU GEMİLER ÖNEM KAZANIYOR'

Nefesoğlu, “Dünya gemi inşa sanayiinde meydana gelen gelişmeler, giderek daha kompleks teknolojilerin kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Ayrıca, dünyada oluşturulan emisyon kontrol bölgeleri ve egzost içerisindeki zararlı gazları neredeyse sıfıra yakın seviyelere doğru azaltma çalışmaları sonucunda, daha çevre dostu, daha yüksek otomasyonlu ve düşük işletme giderli gemilerin yapımı zorunlu hale gelmiştir. Bu iki geminin tasarım ve inşalarının tersanemizde yapılıyor olmasından dolayı, yurtiçi katma değeri hâlihazırda en az yüzde 58’lere varan yerlilik payına ulaştığımızı belirtmek isterim" dedi.

Dünyada petrol ve petrol türevi ürünlerin denizyoluyla taşınmasındaki önemi vurgulayan DİTAŞ Genel Müdürü Bilge Bayburtlugil de, hedeflerinin asfalt/ bitümen ve petrol ürünleri taşıma kapasitelerini ve iş yapma imkânlarını daha da artırmak olduğunu ifade etti.