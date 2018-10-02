Güney Asya ülkelerinden Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre, Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 10.0 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Öte yandan ülkedeki depremzedelerin birçok temel ihtiyaca ulaşmakta güçlük çektiği belirtiliyor. 7.5'luk depremin merkez üssü olan Palu'da yağma olaylarının yaygınlaştığı ve birçok kişinin ihtiyaçlarına ulaşmak için bu yönteme başvurduğu ifade ediliyor.

1 SAATTE 5 DEPREM

USGS, Endonezya'da 3'ü Nggongi biri de Palu'da olmak üzere bir saat içerisinde 5 ve üzerinde büyüklükte 5 deprem kaydetti.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi, deprem ve tsunaminin vurduğu Endonezya'nın Sulawesi bölgesinde, 191 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı olduğunu duyurdu. BM, acil yardıma ihtiyacı olanlar arasında, 44 bin çocuk, 16 bin de yaşlı insan bulunduğunu bildirdi.

Öte yandan depremin ardından tsunaminin vurduğu Endonezya'da yaşamını yitirenlerin sayısı giderek artıyor. Endonezya Kızılhaç Sözcüsü Aulia Arriani, Sulawesi'de bir kilisede İncil kursu alan öğrencilerden 34'ünün cesetlerine ulaşıldığını, 52 kişinin de hala kayıp olduklarını açıkladı.

TEMEL İHTİYAÇLARA ERİŞİMDE SIKINTI YAŞANIYOR

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen deprem ve tsunaminin ardından bölgedeki halk, içme suyu ve gıda gibi temel insani ihtiyaçlarını bulmakta zorluk çekiyor.

Depremde şu ana kadar yüzlerce insanın hayatını kaybettiği adadaki Orta Sulawesi'nin başkenti Palu'da halk, gelen yardımların daha kolay ulaşacağı düşüncesiyle belediye binasının önündeki boş alanda kurdukları çadırda zorlu günler yaşıyor.

İçme suyu, yemek sıkıntısının yanı sıra tuvalet ve duş gibi temizlik ihtiyaçlarını da giderecek yer bulamayan depremzedeler, bölgeden dışından gelecek yardımları bekliyor.

Belediye önünde ailesiyle çadır kuran Ismanto Acho, yaptığı açıklamada, "Deprem olduğu cuma gecesinden bu yana buradayız. İçme suyu bulamadığımız için şebeke suyu içmek zorunda kalıyoruz. Yemek bulamıyoruz ve yardımlar aracılığıyla gelen hazır makarnalar ile karnımızı doyurmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgede çadır kuran Atika adlı bir başka Palulu da şu an en temel acil ihtiyaçlarının içme suyu olduğunu söyleyerek, en kısa sürede normal yaşamlarına dönmek istediklerini belirtti.

BENZİN İSTASYONLARINDA UZUN KUYRUKLAR

Palu ve depremin etkili olduğu Donggala bölgesi civarında yakıt bulunamıyor. Bölge yetkilileri ve arama kurtarma ekipleri benzin ihtiyaçlarını bölge dışından getirerek karşılamaya çalışıyor.

Halk, ellerindeki boş bidonlarla benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturarak saatlerce bekliyor. Benzinin ne zaman geleceği konusunda ise istasyon yetkilileri net bir cevap veremiyor.

Benzin almak için istasyona gelen Rosniah, "Gece saat 01.00'de buraya geldim ve sabah oldu hala benzin alamadık. Benzinin ne zaman geleceğini bilmiyorum, kimse bir şey demiyor. Dün bölgeye gelen yakıt tankerinden sadece 1 litre alabildim. Bugün de ne kadar olursa almaya çalışacağım. Fiyatını da önemsemiyorum ihtiyacım var." diye konuştu.

ŞİDDETLİ ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR

Resmi kurum ve sivil toplum örgütlerinden oluşan farklı ekiplerin bölge genelindeki yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Palu ve Donggala'da bölge insanı artçı sarsıntılar nedeniyle yeni bir büyük deprem korkusu yaşarken, evleri hasar görmeyenler dahil hiç kimse geceleri evinde uyumak istemiyor.

Öte yandan, deprem bölgesinde bazı yerlerde yardım konvoylarının talan edilmesi sonrası yetkililer bölgeye girişte güvenlikten emin olduktan sonra yardım konvoylarının geçişine izin veriyor.

Bu arada, elektriklerin olmadığı bölge genelinde, telefon hatlarındaki aksamalar nedeniyle tam olarak iletişim kurulamıyor.

Bölgede cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunami sonrası yetkililer bin 200'den fazla insanın yaşamını yitirdiği açıklamıştı. Yetkililer ayrıca sağlık koşulları ve dini kurallar nedeniyle bölgedeki naaşların hazırlanan toplu mezarlara ivedilikle gömülmesi gerektiğini belirtmişti.

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