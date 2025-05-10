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        Enes Özdemir Avrupa şampiyonu oldu

        Milli sporcu Enes Özdemir, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda kata kategorisinde altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 20:44 Güncelleme: 10.05.2025 - 20:44
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        Enes Özdemir Avrupa şampiyonu oldu!
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        Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Enes Özdemir, altın madalya kazandı.

        Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Erivan'da 48 ülkeden 463 sporcunun madalya mücadelesi verdiği organizasyonda ay-yıldızlı sporculardan Enes Özdemir, erkekler katada Avrupa şampiyonu oldu.

        Şampiyonada milli sporculardan Dilara Bozan da kadınlar kata kategorisinde bronz madalya elde etti.

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