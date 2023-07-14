Enfeksiyon uzmanlarından "Keneye çıplak elle dokunmayın" uyarısı!

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, Sivas'ta KKKA şüphesi ile tedavi gören iki kişinin farklı iki hastanenin yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı hatırlatıldı.

"ÇİVİ ÇIKARIR GİBİ ÇIKARILMALI"

Açıklamada şu uyarılarda bulunuldu: "Vücut, araziden dönünce mutlaka kontrol edilmelidir. Kene tutunması durumunda çıplak elle dokunmadan en kısa zamanda eldiven veya bir bez yardımıyla, cilde yapıştığı yerden cımbız veya penset aracılığı ile dik olarak çivi çıkarır gibi çıkarılmalıdır. Çıkarılamıyorsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Kene tutunması sonrası 2 hafta içinde ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, bulantı, kusma ve ishal gibi belirtiler görülmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır."