Temmuz 2020 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Enflasyon oranı beklentisi ne kadar? soruları vatandaşların gündeminde. Her ayın 3'ün açıklanan enflasyon oranı bugün idrak edilen Kurban Bayramı'nın 4. gününde resmi tatil olması nedeniyle açıklanmadı. İşte Temmuz 2020 enflasyon oranı ile ilgili detaylar...

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon oranları her ayın 3'ünda saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanıyor. Temmuz ayı enflasyon oranı, bugün Kurban Bayramı'nın 4. günü olduğu için yarın yani 4 Ağustos saat 10.00'da açıklanacak.

2020 TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ NE?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Ağustos Salı günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,82 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,30, en yüksek yüzde 1 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,82) göre, bir önceki ay yüzde 12,62 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,03'e düşeceği hesaplanıyor.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,54 olurken, tahminler yüzde 8,00-10,33 aralığında yer aldı.

Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,13 artış göstermişti.