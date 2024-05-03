Engelsiz Filmler Festivali'nde Jørgen Leth'den 5 spor belgeseli

Bu yıl on ikinci kez gerçekleşecek Engelsiz Filmler Festivali, 07-13 Haziran tarihleri arasında Ankara’da Paribu Cineverse ANKAmall ve Goethe Institut salonlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Kendilerine has üsluplarıyla sinema tarihine iz bırakan sinemacılara odaklanan “Parmak İzi” bölümünde bu yıl Danimarkalı yönetmen, şair, gazeteci, bisiklet ve caz müzik yorumcusu Jørgen Leth filmleri izleyicilerle buluşacak.Yönetmenlik kariyeri 1963 yılında başlayan Leth’in, farklı tür ve temalarda 47 filmlik bir filmografisi bulunuyor. Önümüzdeki aylarda 87. yaşını kutlamaya hazırlanan 1937 doğumlu yönetmenin; Cehennemde Bir Pazar (A Sunday in Hell), Yıldızlar ve Su Taşıyıcıları (The Stars and The Water Carriers), Pelota, Hareket Filmi (Motion Picture) ve Çin Masa Tenisi (Chinese Ping-Pong) isimli spor belgeselleri Engelsiz Filmler Festivali 2024’ün Parmak İzi seçkisinde yer alıyor.

Jørgen Leth

Cehennemde pedal çevirenlerin hikayesi ;

Parmak İzi seçkisinde izleyicilerle buluşacak olan Cehennemde Bir Pazar (A Sunday in Hell) belgeselinde Jørgen Leth,“Kuzeyin Cehennemi” olarak bilinen ve bisiklet sporunun en zorlu yarışlarından biri olan Paris-Roubaix’de yaşanan mücadelelere odaklanıyor.

Yıldızlar için çalışanların hikayesi;

Parmak İzi seçkisinde yer alan diğer bir Jørgen Leth filmi ise 1973 yılındaki İtalya Bisiklet Turu (Giro d’Italia) boyunca yaptığı kayıtlardan oluşan Yıldızlar Ve Su Taşıyıcıları. Yönetmen bu belgeselde, yeteneklerini yıldız sporcuların hizmetine sunan domestikleri ön plana çıkartırken, sporcuların yazılı olmayan kurallara olan bağlarını sorguluyor.