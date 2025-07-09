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        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Enzo Roco, yeniden Fatih Karagümrük'te - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Enzo Roco, yeniden Fatih Karagümrük'te

        1 yıl aranın ardından yeniden Süper Lig'e dönen Fatih Karagümrük, eski stoperi Enzo Roco'yu yeniden kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 15:16 Güncelleme: 09.07.2025 - 15:16
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        Roco yeniden Fatih Karagümrük'te!
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        Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, Şilili stoper Enzo Roco'yu yeniden renklerine bağladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonunda da kırmızı-siyahlı formayı giyen Roco ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

        Fatih Karagümrük'ün yanı sıra Türkiye'de Beşiktaş'ta da forma giyen 32 yaşındaki stoper, 33 maçta Şili Milli Takımı'nda görev yaptı.

        Açıklamada, "Enzo Roco'ya 'Ailemize yeniden hoş geldin' diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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