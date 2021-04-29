Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerEnerjiElektrik
ABONE OL

EPDK Başkanı Yılmaz: Depolanan enerjinin piyasa fiyatlarının yüksek olduğu dönemlerde ticareti yapılabilecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik depolama tesislerinin şebekeye entegre edilmesi ve piyasa kuralları çerçevesinde faaliyet göstermesinin önünü açan yönetmeliğin onaylandığını belirterek, sistem esnekliği sağlayacak depolama tesislerinin Türkiye'nin temiz enerji kapasitesinin daha da artırılmasına katkı sunacağını bildirdi. Yılmaz, "Elektrik depolama tesisleri sayesinde piyasa fiyatlarının düşük olduğu dönemlerde depolanan enerjinin piyasa fiyatlarının yüksek olduğu dönemlerde ticareti yapılabilecek. Ayrıca diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi kesikli üretim karakteristiklerine sahip yenilenebilir enerji üretim oranlarının gün geçtikçe arttığı ülkemizde de üretimin kontrollü bir şekilde şebekeye verilmesi sağlanarak güvenilir bir sistem işletmesi sağlanacak" dedi

EPDK Başkanı Yılmaz: Depolanan enerjinin piyasa fiyatlarının yüksek olduğu dönemlerde ticareti yapılabilecek
AA

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, 22 Nisan tarihli kurul toplantısında onaylanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliğine ilişkin AA muhabirine, bugüne kadar Türkiye'de elektrik depolamayla ilgili birçok Ar-Ge çalışması ve proje yapılmasına rağmen sektörün merakla beklediği mevzuat boşluğunun EPDK tarafından giderildiğini söyledi.

Yönetmeliğin Resmi Gazete'ye gönderildiğini kaydeden Yılmaz, yönetmeliğin devreye alınmasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi'ndeki elektrik enerji depolama tesislerinin kurulmasına yönelik mevzuat altyapısının tamamlanmış olacağını aktardı.

Yılmaz, yönetmelikle piyasa katılımcılarının üretim santrallerine, tüketim tesislerine veya bu tesislerden bağımsız olarak münferiden elektrik depolama tesisleri kurabileceğini dile getirerek, "Bu kapsamda ülkemizde elektrik depolama tesislerinin elektrik şebekesine entegrasyonunun önü açılmış olacak ve elektrik depolama tesislerinin piyasa kuralları çerçevesinde piyasa faaliyetinde yer alması sağlanacak." diye konuştu.

Elektrik depolama tesislerinin piyasada faaliyet gösteren şirketlere fiyat değişiminden dolayı arbitraj imkanı sağlayacağını söyleyen Yılmaz, "Başka bir deyişle, elektrik depolama tesisleri sayesinde piyasa fiyatlarının düşük olduğu dönemlerde depolanan enerjinin piyasa fiyatlarının yüksek olduğu dönemlerde ticareti yapılabilecek." ifadesini kullandı.

TEMİZ ENERJİYE GÜÇ KATACAK

Yılmaz, depolama tesislerinin ticari olarak yan hizmetlere katılımının da mümkün olacağını ve böylece şebekenin güvenli ve kaliteli bir biçimde işletmesini sağlayacak imkanlar elde edileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ayrıca diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi kesikli üretim karakteristiklerine sahip yenilenebilir enerji üretim oranlarının gün geçtikçe arttığı ülkemizde de üretimin kontrollü bir şekilde şebekeye verilmesi sağlanarak güvenilir bir sistem işletmesi sağlanacak. Bu durum hali hazırda Türkiye'nin elektrik kurulu gücünün yarısından fazlasını oluşturan temiz enerji kaynaklarının kapasitesinin daha da artırılmasını kolaylaştıracak. Böylece şebeke esnekliğinin sağlanmasında gelişmiş ülke uygulamalarıyla ülkemiz enerji sektörü de tanışmış olacak ve uygulama alanı bulacak. Yani el birliğiyle, yenilenebilir enerjide Türkiye'mizin gücüne güç, enerjisine enerji katacağız."

MÜSTAKİL TESİSLERDE ALT LİMİT 2 MEGAVAT

Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliğine göre, lisanslı üretim santralleri bünyesinde kurulacak elektrik depolama üniteleri mevcut üretim lisanslarına derç edilecek. Tüketim tesisleri bünyesinde kurulacak elektrik depolama tesisleri için ise herhangi bir lisans istenmeyecek.

Müstakil elektrik depolama tesisleri için alt limit 2 megavat olmak kaydıyla tedarik lisansı alma şartı aranacak. Bu tesisler, organize toptan satış piyasalarına, gerekli şartları sağlayanlar dengeleme güç piyasasına ve yan hizmet piyasalarına katılabilecek.

Lisanssız üretim kapsamında ise Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğine göre öz tüketime yönelik ve şebekeye enerji vermeyen tesisler bünyesinde aynı ölçüm noktasında elektrik depolama tesisi kurulabilecek.

Ayrıca, üniversiteler, teknoloji geliştirme bölgeleri ve endüstri bölgeleri tarafından Ar-Ge faaliyetinde kullanılmak amacıyla azami 1 megavat kurulu gücünde elektrik depolama tesisi kurulabilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Borcu nedeniyle konut abonelerinin elektriği kesilmeyecek
ENERJİElektrik ve gazda 'tam kapanma' önlemleri
Küresel LNG ithalatı salgına rağmen azalmadı
ENERJİTürkiye en fazla LNG ithal eden 4. ülke oldu
Brent petrolün varili 67,09 dolar
ENERJİBrent petrol 67 doları aştı
Türkiye-İran ilişkilerinde öncelik Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamının genişletilmesi olacak
ENERJİİran ile mutabakat zaptı imzalandı
OPEC+ ülkeleri, "mayıs itibarıyla üretim kesintilerini hafifletme" planına devam edecek
ENERJİOPEC+'dan kesintide hafifletmeye devam kararı
Brent petrolün varili 66,14 dolar
ENERJİBrent petrolde artış
Petrol ithalatı şubatta yüzde 18,5 azaldı
ENERJİPetrol ürünleri üretiminde sert düşüş
Güneş mini YEKA yarışmalarında iki günde 130 megavat kapasite tahsis edildi
ENERJİ6 şirkete 130 megavat kapasite tahsisi
LPG ithalatı şubatta yüzde 17,31 azaldı
ENERJİLPG üretimi azaldı
YEKA GES-3 yarışmaları ertelendi
ENERJİYEKA GES-3 yarışmaları ertelendi