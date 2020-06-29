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HaberlerMagazinErdal Özyağcılar'dan 50'inci evlilik yıl dönümü paylaşımı - Magazin haberleri
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Erdal Özyağcılar'dan 50'inci evlilik yıl dönümü paylaşımı

Usta sanatçı Erdal Özyağclar ile Güzin Özyağcılar, evliliklerinde 50 yılı geride bıraktı. Sosyal medya hesabından esprili bir paylaşımda bulunan Özyağcılar, yıl dönümlerini bahçelerinde yetiştirdikleri salatalığı yiyerek kutladı

Erdal Özyağcılar, Güzin Özyağcılar
HABERTURK.COM

Yarım asrı bir arada geçiren tiyatronun usta isimleri Erdal Özyağcılar ile Güzin Özyağcılar, evlilik yıl dönümlerinde eğlenceli bir video çekti.

Çift, evlerinin bahçesinde yetiştirdikleri salatalığı yiyerek, 50'inci evlilik yıl dönümlerini kutladı.

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