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Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle tedbiri elden bırakmayan oyuncu Erdal Özyağcılar, sosyal medya platformlarını aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.

Bu süreci ailesi ile birlikte şehir dışında geçiren Özyağcılar, vaktini nasıl değerlendirdiğini Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmiyor.

Geçtiğimiz gün paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen usta oyuncu, bu kez berberliğe soyundu.

Yardımcısının uzayan saçlarını kesen Erdal Özyağcılar, o anları "Karatarak berber" notu ile yayınladı.