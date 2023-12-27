Erhan Güleryüz'den Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel marş

Söz, müzik ve aranjesi Erhan Güleryüz'e ait olan 'Açtık Yelkenleri' adlı marşın çok sesli vokalleri arasında Deniz Arcak Atölyehane ve Çocuk Kalpler Kumpanyası da bulunuyor. Marşın gitar, davul, bas ve klavyeleri ise 'Ayna' grubu üyeleri tarafından çalındı.

Erhan Güleryüz, henüz 7 yaşındayken Cumhuriyet'in 50'nci yılına özel yazılan marşı ilk duyduğunda çok etkilendiğini söyledi.

"YAŞADIĞIM ÜLKEYİ MÜZİK İLE ANLATMAYA ÇALIŞTIM"

Arada geçen 50 yılda çok şeyler yaşadığını, Türkiye, Cumhuriyet, Atatürk sevgisi ile Türkiye'yi ve dünyayı karış karış dolaşma şansına sahip bir müzik emekçisi olduğunu dile getiren Erhan Güleryüz, "Çocukluğumdan bana kalan güzellikleri paylaşarak ve yaşadığım ülkeyi 'Ama'sız, 'Fakat'sız çok severek her zaman müzikle anlatmaya çalıştım" dedi.

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"BÜYÜK BİR EKİP ÇALIŞMASI YAPTIK" Erhan Güleryüz, bugünün çocuklarının Türkiye gibi güzel bir ülkede yaşadıklarını hissetmelerini istediğini dile getirerek, şunları kaydetti: Her olumlu, olumsuz şey karşısında toplum olarak bir arada her şeyin üstesinden gelebildiğimizi, bir yürek olabildiğimizi özellikle çocuklarımızın hissetmesinin önemli olduğunu biliyorum. 100'üncü yıl Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için 7 yaşında olan Erhan gibi milyonlarca evladımıza umut olacak bir şiir ve beste yapmaya karar verdim. 28 Ekim 2023'te Konya'da sabah saatlerinde bu marşı bitirdim. Stüdyoda büyük bir ekip çalışması yaptık. Aranjesi bitti, 'Ayna' grubu üyeleri enstrümanları çaldı. Kemanlar için ülkemizin en değerli keman virtüözlerinden sevgili Umut Hoşgör, 3 gün kayıt yaptı. Çocuk kalpler kumpanyası ve Deniz Arcak Atölyehane koroları sesleri ile marşı tam duygusunda icra ettiler. Yüzlerce yürek vatan sevgisi ile bu marşı çocuklarımıza armağan ettiler. Fotoğraflar: AA "Aşı sıram geldi"