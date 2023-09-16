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        Haberler Sağlık Eris varyantı nedir, belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır, Türkiye'de hangi illerde görüldü?

        Eris varyantı nedir ve belirtileri nelerdir?

        Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından 15 Eylül 2023 tarihinde yapılan açıklamada, Eris varyantının Türkiye'de de görüldüğü bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından bildirilen duyuruya göre Eris varyantı (EG.5.1) Omicron soyundan gelen Covid-19 virüsünün mutasyona uğramış hali. Peki Eris varyantı belirtileri nelerdir ve nasıl bulaşır? İşte Eris varyantına dair detaylı açıklamalar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2023 - 11:23 Güncelleme: 16.09.2023 - 11:23
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        ERİS VARYANTI NEDİR?

        İlk olarak Şubat 2023'te tespit edilen Eris varyantında boğaz ağrısı, öksürük, burun akıntısı, baş ağrısı, yorgunluk, tat ve koku kaybı gibi belirtiler yer alıyor. Bilimsel adıyla ED.5.1 olarak bilinen Eris varyantı, Covid-19 virüsünün Omicron varyantının mutasyona uğramış daha bulaşıcı olan alt türüdür.

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        Dünya Sağlık Örgütü tarafından Eris varyantı "izlenmesi gereken varyant olarak tanımlandı" Temmuz ayında ortaya çıktığı açıklansa da başlangıcının daha erken olduğu düşünülüyor. Eris varyantının dünya üzerinde yayılma hızı endişe verici bir durum söz konusu olmamasına rağmen ülkelerin tedbir alması gerektiği de vurgulanıyor.

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        ERİS VARYANTI (VİRÜSÜ) BELİRTİLERİ NELERDİR?

        Eris varyantında ortaya çıkan belirtiler boğaz ağrısı, baş ağrısı, burun akıntısı veya tıkanıklığı, öksürük ve tat ile koku almada kayıp olarak duyuruldu.

        Eris varyantının belirtiler şunlardır:

        Boğaz ağrısı

        Öksürük

        Burun tıkanıklığı veya akıntısı

        Baş ağrısı

        Nefes darlığı

        Tat ve koku kaybı

        Hapşırma

        Halsizlik ve yorgunluk

        Kas ve vücut ağrıları

        İştah kaybı

        İshal

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        ERİS VARYANTI KORONAVİRÜS'TEN FARKLI SEMPTOMLARA SAHİP Mİ?

        Omicron'un diğer tüm varyantı gibi eris varyantı da üst solunum yollarını enfekte ediyor. Ancak 65 yaş ve üzeri veya bağışıklık sistemi düşük olan kişilerde, virüs alt solunum yolları hastalıklarına neden olabiliyor.

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        ERİS VARYANTI SON MUTASYON OLABİLİR Mİ?

        BA.2.86 olarak adlandırılan Pirola varyantı, Eris varyantından sonra tespit edilmiştir. Koronavirüsün yeni varyantı Pirola, Eris kadar yaygındır.

        ERİS VARYANTI TÜRKİYE'DE HANGİ İLLERDE NE KADAR GÖRÜLDÜ?

        Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre Eris varyantı Ağustos ayının üçüncü haftasının sonunda ABD'de Covid-19 vakalarının yüzde 20,6'sında görüldü. Türkiye'de ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalara göre 15 Eylül itibariyle 9 kişide görüldüğü belirtildi.

        Koca, yapılan incelemeler sonucu varyantın görüldüğü kişilerin yurtdışı temaslı olduğunu ve aynı ilde bulunduklarını söyledi.

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        ERİS VARYANTI NASIL BULAŞIR?

        Eris varyantı, öksürme, hapşırma, konuşma ve nefes alma gibi üst solunum yolları eylemleri ile karşı tarafa kolayca bulaşabilir. Ayrıca enfekte olmuş yüzeylere dokuntuktan sonra ellerin ağza, buruna veya göze temas etmesi sonucu virüs bulaşabilir.

        Bu nedenle sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmeli, maske takılmalı ve el hijyeni sağlanmalıdır.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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