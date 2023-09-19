Omicron'un diğer tüm varyantı gibi eris varyantı da üst solunum yollarını enfekte ediyor. Ancak 65 yaş ve üzeri veya bağışıklık sistemi düşük olan kişilerde, virüs alt solunum yolları hastalıklarına neden olabiliyor.

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ERİS VARYANTI SON MUTASYON OLABİLİR Mİ?

BA.2.86 olarak adlandırılan Pirola varyantı, Eris varyantından sonra tespit edilmiştir. Koronavirüsün yeni varyantı Pirola, Eris kadar yaygındır.

ERİS VARYANTI TÜRKİYE'DE HANGİ İLLERDE NE KADAR GÖRÜLDÜ?

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre Eris varyantı Ağustos ayının üçüncü haftasının sonunda ABD'de Covid-19 vakalarının yüzde 20,6'sında görüldü. Türkiye'de ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalara göre 15 Eylül itibariyle 9 kişide görüldüğü belirtildi.

Koca, yapılan incelemeler sonucu varyantın görüldüğü kişilerin yurtdışı temaslı olduğunu ve aynı ilde bulunduklarını söyledi.