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Erkan Kilimci kimdir? Erkan Kilimci kaç yaşında? İşte Kilimci ile ilgili detaylar

Erkan Kilimci kimdir? Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezunu olan Erkan Kilimci Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine kadar yükseldi. İşte Erkan Kilimci ile ilgili detaylar...

30.08.2018 - 15:39 | Güncelleme:

Erkan Kilimci kimdir? sorusu ekonomi çevreleri tarafından yakından araştırılıyor. Peki;Erkan Kilimci kimdir? Erkan kilimci kaç yaşında? İşte Erkan Kilimci ile ilgili detaylar...

ERKAN KİLİMCİ KİMDİR?

1976 yılında doğan Erkan Kilimci, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Muhasebe/Finansman tezsiz yüksek lisans programını tamamladı.

Çalışma hayatına Pamukbank Teftiş Kurulu’nda başlayan Kilimci, banka ve sermaye piyasası kurumlarında çeşitli görevlerde bulundu. Erste Securities İstanbul Menkul Değerler A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev yapan Kilimci, 17 Haziran 2013 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır. Erkan Kilimci, 12 Mayıs 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atandı.

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