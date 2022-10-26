"Kafanı emme basma tolumba gibi sallama" sözüyle gönüllere taht kurmuş olan Erkan Yolaç'tan kötü haber geldi. Ünlü sunucu bir süredir rahatsızdı ve bu sebeple hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

ERKAN YOLAÇ KİMDİR?

26 Şubat 1935 yılında Kırklareli'nde dünyaya gelen Erkan Yolaç'ın babası Edirnelidir fakat Sofya'dan göç etmiştir. 6 yaşından beri İstanbul'da olan ünlü isim, önce Saint-Joseph Fransız Lisesi'nde sonra Kenan Evren Anadolu Lisesi'nde sınıfta kalmıştır. Babasının işi sebebiyle Kastamonu'na taşınan Yolaç, Rauf Mutluay'ın yönlendirmesiyle belediye mikrofonlarından sunum yapmıştır. Yaptığı sunum Osman Zeki Oktay tarafından beğenilince, Erkan Yolaç, tüm anonsları üstlenmdi. 1960 yılında Ankara Radyosu'nun sınavlarını kazanarak orada çalışmaya başlayan yetenekli sunucu, diğer yıllarda Huysuz Virjin, Orhan Boran, Leyla Sayar gibi isimlerle gazinolarda çalışmaya başladı.