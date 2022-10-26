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Haberler Magazin Erkan Yolaç kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Erkan Yolaç hastalığı ne, sağlık durumu nasıl?
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Evet - Hayır sunucusundan kötü haber! Erkan Yolaç hastaneye kaldırıldı!

Bir dönem seyirciyi ekrana kilitleyen Evet -Hayır programının sunucusu Erkan Yolaç'tan kötü haber geldi. Öğrenilen bilgilere göre ünlü isim rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Erkan Yolaç kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Erkan Yolaç hastalığı ne, sağlık durumu nasıl?

"Kafanı emme basma tolumba gibi sallama" sözüyle gönüllere taht kurmuş olan Erkan Yolaç'tan kötü haber geldi. Ünlü sunucu bir süredir rahatsızdı ve bu sebeple hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

ERKAN YOLAÇ KİMDİR?

26 Şubat 1935 yılında Kırklareli'nde dünyaya gelen Erkan Yolaç'ın babası Edirnelidir fakat Sofya'dan göç etmiştir. 6 yaşından beri İstanbul'da olan ünlü isim, önce Saint-Joseph Fransız Lisesi'nde sonra Kenan Evren Anadolu Lisesi'nde sınıfta kalmıştır. Babasının işi sebebiyle Kastamonu'na taşınan Yolaç, Rauf Mutluay'ın yönlendirmesiyle belediye mikrofonlarından sunum yapmıştır. Yaptığı sunum Osman Zeki Oktay tarafından beğenilince, Erkan Yolaç, tüm anonsları üstlenmdi. 1960 yılında Ankara Radyosu'nun sınavlarını kazanarak orada çalışmaya başlayan yetenekli sunucu, diğer yıllarda Huysuz Virjin, Orhan Boran, Leyla Sayar gibi isimlerle gazinolarda çalışmaya başladı.

ERKAN YOLAÇ EVLİ Mİ?

Ünlü sunucu Erkan Yolaç, 1976 yılından beri Türkiye Güzeli Asuman Tuğberk ile evlidir.

ERKAN YOLAÇ HASTALIĞI NE?

Erkan Yolaç, torununun doğumu için Amerika'ya gitmişti. Ünlü isme burada zatürre teşhisi konuldu. Yüksek ateş sebebiyle bilincini kaybeden Yolaç, hemen hastaneye kaldırıldı. Sevilen sunucunun tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

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