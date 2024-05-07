Erkek arkadaşını sokakta bıçakladı!

Bursa'da olay, Gemlik ilçesi İstiklal Mahallesi Şükrü Meral Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Leyla Sultan K. (18), sevgilisi Mehmet Salih B. (20) ile kıskançlık yüzünden tartıştı.

DHA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sinirlenen Leyla Sultan K., üzerinde bulunan bıçakla Mehmet Salih B.’ye saldırdı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

REKLAM

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Mehmet Salih B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Leyla Sultan K. ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.