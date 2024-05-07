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        Haberler Gündem 3. Sayfa Erkek arkadaşını sokakta bıçakladı - Bursa haberleri, son haberler

        O anlar kameraya yansıdı! Erkek arkadaşını sokakta bıçakladı!

        Bursa'da, 18 yaşındaki Leyla Sultan K., kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada erkek arkadaşı 20 yaşındaki Mehmet Salih B.'yi sokak ortasında bıçakla yaraladı. Yaralı gence çevredekilerin müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansırken, şüpheli Leyla Sultan K. polis tarafından gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 09:21 Güncelleme: 07.05.2024 - 09:24
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        Erkek arkadaşını sokakta bıçakladı!
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        Bursa'da olay, Gemlik ilçesi İstiklal Mahallesi Şükrü Meral Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Leyla Sultan K. (18), sevgilisi Mehmet Salih B. (20) ile kıskançlık yüzünden tartıştı.

        BIÇAKLA ERKEK ARKADAŞINA SALDIRDI

        DHA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sinirlenen Leyla Sultan K., üzerinde bulunan bıçakla Mehmet Salih B.’ye saldırdı.

        ÜÇ YERİNDEN BIÇAKLADI

        3 bıçak darbesiyle yaralanan Mehmet Salih B., kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekiler yardımına koştu.

        O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

        O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        SAĞLIK DURUMU İYİ

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Mehmet Salih B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Olayın ardından kaçan Leyla Sultan K. ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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