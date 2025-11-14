Ermenistan Başbakanı Paşinyan: "TRIPP için ortak Ermeni-Amerikan şirketi kurulacak"

Paşinyan, Erivan'da düzenlenen bir konferansa katılarak TRIPP'le ilgili planlarını anlattı.

Projenin sadece demir yolu değil, gaz boru hattı ve enerji iletim hatlarının da döşenmesini içerdiğini bildiren Paşinyan, "TRIPP için ortak Ermeni-Amerikan şirketi kurulacak. Şirketin yönetim kurulundaki koltuk dağılımı, yapılan yatırımların büyüklüğüyle bağlantılı olacak. Ermenistan, koltuk dağılımından bağımsız olarak stratejik konularda belirleyici oya sahip olacak." bilgisini paylaştı.

Paşinyan, Ermenistan devlet kurumlarının, TRIPP sahasında kendi yasal yetkilerini yerine getirmekte herhangi bir kısıtlamasının olmayacağını dile getirdi.

Ermenistan'daki arazi kullanım düzenine atıf yapan Paşinyan, projenin "yap-işlet-devret" modeliyle hayata geçirileceğini belirterek, "49 veya 99 yıl seçeneklerini inceliyoruz. Bu tamamen teknik ve ekonomik bir meseledir. Yatırım yapılacaksa, yatırımcının makul bir sürede geri dönüş garantisi olması gerekir." dedi.

Paşinyan, TRIPP şirketinin geniş profilli ortak profesyonel yapı olacağını, bazı alanlarda uzman yatırımcıların sürece dahil edilmesi gerekeceğini, üçüncü tarafların katılımıyla ilgili konuların ABD ile yapılacak görüşmelerle netleşeceğini kaydetti.