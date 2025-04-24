Ertuğrul Doğan: Yabancı hakem talep ettik

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe'yi 2-0 yenen Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, final maçının Anadolu'da bir şehirde oynanmasını istediklerini söyledi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Doğan, bugünün Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Tekrar rahmetle anıyorum kendisini, efsanenin doğuşunda inanılmaz bir emeği vardı asla unutulmayacak. Ailesine tekrar başı sağ olsun." diye konuştu.

Göztepe taraftarına ve camiasını tebrik eden Doğan, "Takımını destekleyen ve kafasında başka hiçbir problem olmayan insanlar bu şehre geldi. Taraftarlarımızla birlikte bütün gün gezdi eğlendiler. Karşılıklı çok güzel tezahüratlar vardı çok centilmenceydi. Tüm Göztepe taraftarlarına, Göztepe başkanı ve yönetimine de teşekkür ederim. Centilmenlik nedir bunu tekrar burada gösterdiler sağ olsunlar. Şehir takımlarının önemi de bu noktada ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

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Hakem kararlarını değerlendiren Doğan, "Hakemler hakkında çok bir şey söylemek istemiyorum sadece gülüyorum. Bu komik bir durum. Artık çok konuşacak bir şey kalmadı, diyeceğimiz her şeyi söyledik. Sadece artık bunlara gülmekten başka yapacak bir şey kalmadı. Allah akıl fikir versin." değerlendirmesinde bulundu.