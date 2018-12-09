Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, Akhisarspor maçının ardından şunları söyledi:

"İyi bir başlangıç yaptık, ilk 20 dakikada pozisyonlar bulduk. Golden sonra işler sıkıntılı hal aldı. 2. yarı onların sahasında oynadık, çok fazla bir şey üretemedik. Hala gol atmak bizim için çok zor. Her zaman pozitifim ama şu anda bizim için maç kazanmak çok zor. Durumun farkındayım. Çok fazla maç oynadılar, her şeyi yapıyorlar. Maç kazanamıyorsanız biraz da kafadadır. Durumum hakkında bir şey söyleyemem. Kararı verecek olan kulüp. Benim tek yapabileceğim şey yüzde 100'ümü verebilmek"

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ