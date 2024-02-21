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        İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Erzincan'da maden ocağındaki arama çalışmalarına ilişkin açıklama:

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonrası başlatılan arama çalışmalarına ilişkin, "Sabırlı (Vadisi) ve mangan (manganez) açık ocağındaki arama faaliyetlerine ara veriyoruz. Tekrar ediyorum ara veriyoruz. Ne zamana kadar? Yukarıdaki yığın liç alanındaki aktivasyon durup, stabil aşağıda güvenli çalışmaya vesile oluncaya kadar." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 13:15 Güncelleme: 21.02.2024 - 13:22
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        İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Erzincan'da maden ocağındaki arama çalışmalarına ilişkin açıklama:
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonrası başlatılan arama çalışmalarına ilişkin, "Sabırlı (Vadisi) ve mangan (manganez) açık ocağındaki arama faaliyetlerine ara veriyoruz. Tekrar ediyorum ara veriyoruz. Ne zamana kadar? Yukarıdaki yığın liç alanındaki aktivasyon durup, stabil aşağıda güvenli çalışmaya vesile oluncaya kadar." dedi.

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı eşliğinde maden ocağı girişinde gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Yerlikaya, olayın olduğu ilk andan itibaren devletin ve hükümetin her zaman olduğu gibi büyük bir seferberlik ruhuyla alana geldiğini söyledi.

        Bakan Yerlikaya, çalışmalarda 3 bin kişinin ve 800'ün üzerinde iş makinesinin görev aldığını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

        "İlk andan itibaren arama kurtarmaya ve bu büyük gayrete de başladık. Bütün bunları yaparken daha önceki buluşmalarımızda da ifade ettiğimiz bir meseleyi bugün sizler aracılığıyla açıklığa kavuşturmak istiyoruz. Bu büyük bir kaza değerli arkadaşlar. Bu yığın liç alanı dediğimiz, toprağın kümelendiği alandan her iki tarafa büyük toprak kayması yani Sabırlı Deresi'ne akan büyük bir kütleden bahsediyoruz. 8 milyon metreküp son ölçümlerle ve onun aksi istikametinde 2 milyon metreküp mangan sahası açık ocağa akan bir kütleden bahsediyoruz ve her iki tarafta da aradığımız canlarımız olduğunu söylemiştik."

        - "Her anını takip ediyoruz, kayıt altına alıyoruz"

        Yerlikaya, yığın liç alanlarının devamlı suretle kontrol edilerek sismik ölçümlerinin yapıldığının altını çizerek, şöyle devam etti:

        "Her anını takip ediyoruz, kayıt altına alıyoruz. Bilim insanlarından oluşan bir kurulumuz var. Bunlar teknik personel, sahadaki daha önce burayı tanıyanlar, velhasıl istişaresi ve bilimi bize katkı sunacak herkesle bunu değerlendiriyoruz. Gelinen nokta şu, üç gün öncesinde biliyorsunuz bunu paylaşmıştık sahadaki sizle buluşmamızda, mangan sahasındaki alan, ara verilmişti oradaki arama çalışmalarına güvenlik gerekçesiyle ve iki günden beri de Sabırlı Vadisi'nde, Sabırlı Deresi'nin oradaki arama faaliyetlerine yine ara vermiştik."

        Yerlikaya, AFAD olarak arama kurtarma çalışmaları sırasında, arama işini yapanların güvenliğini öncelediklerini belirterek, "Bunu yapıyoruz. Yukarıdaki kaymaya vesile olan yerdeki stabilite hiçbir şekilde durmadığı, devamlı surette aktif ve bir önceki, bir önceki zamandan daha aktif hale gelmesiyle ilgili olan bir rapor ve nihayetinde buradaki çalışmaları, arama çalışmalarını inkıta uğratıyor." diye konuştu.

        Bakanlar, bilim insanları ve teknik mühendislerle bir araya gelerek toplantı yaptıklarını anlatan Yerlikaya, şöyle devam etti:

        "Nihai raporu aldığımız zaman şununla karşı karşıya kaldık, bunu sizlerle paylaşmamız lazım. Her iki tarafta yani Sabırlı ve mangan açık ocağındaki arama faaliyetlerine ara veriyoruz. Tekrar ediyorum, ara veriyoruz. Ne zamana kadar? Yukarıdaki yığın liç alanındaki aktivasyon durup, stabil aşağıda güvenli çalışmaya vesile oluncaya kadar biz arama çalışmalarına ara veriyoruz."

        Bakan Yerlikaya, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Ara veriyoruz ne demek? Yani birazdan bakanlarımız buradaki, yukarıdaki yoğun yığın linç alanının tahliye planları var. Çevre, Şehircilik Bakanlığımız ve Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığımız onların planları doğrultusunda bu aktarma hangi takvim boyunca devam ederse edecek ama bize evet aramayla ilgili aşağıda güvenle tekrar ediyorum güvenle çalışabilirsiniz denildiği an AFAD koordinasyonunda tekraren arama faaliyetlerine devam edilecek. Ben tekrar kıymetli bakanım da az önce ifade etti. En az iki kere gittiğimiz ve büyük bir metanet gösteren ailelerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Hep dua ediyoruz. Allah bu tür kazalardan ve bildiğimiz, bilmediğimiz afetlerden bizleri insanlarımızı, milletimizi korusun diyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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