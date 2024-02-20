Erzincan'da otobüsle seyahat ederken uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
Erzincan'da otobüsle seyahat ederken üzerinde ve eşyaları arasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Erzincan'da otobüsle seyahat ederken üzerinde ve eşyaları arasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi.
Bu kapsamda ekipler, Refahiye ilçesi uygulama noktasında durdurdukları otobüste yolcu olarak bulunan Ö.K'nin üstünde ve eşyalarında yaptıkları aramada, 296,18 gram uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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