Erzincan'da otobüsle seyahat ederken uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Bu kapsamda ekipler, Refahiye ilçesi uygulama noktasında durdurdukları otobüste yolcu olarak bulunan Ö.K'nin üstünde ve eşyalarında yaptıkları aramada, 296,18 gram uyuşturucu ele geçirdi.

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