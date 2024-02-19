9 işçinin toprak altında kaldığı madende çekilen çatlak fotoğrafları bilirkişi raporunda (2) 'HEYELANRİSKİNDEN DOLAYI ARAMA FAALİYETLERİNİ DURDURDUK' Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni ocağında toprak altında kalan 9 işçiyi kurtarma çalışmalarını koordine eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, çalışmaların 7'nci gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Son 3-4 gündür sahada şartların çok zor olduğunu söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Zira çok ciddi heyelan riskiyle karşı karşıyayız. Bu heyelan riski içerisinde elbette ki özellikle orada çalışan AFAD'daki kardeşlerimizi risk altına almadan onlar için ilave bir tehlike oluşturmadan ve bu emniyet koşullarından taviz vermeden çalışma imkanını sürdürmeye ve korumaya gayret ettik. Fakat, özellikle dün geceden itibaren ifade ettiğimiz heyelan riski biraz daha yoğunlaştı. Dolayısıyla özellikle o yığının kaymamış bölgelerinde şu anda ciddi bir hareketlilik var. Bu çalışmalardan bu risklerden dolayı şu anda sahada faaliyetleri durdurmuş durumdayız" dedi. 'SUDA ENDİŞE EDİLECEK BİR OLUMSUZLUK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR' DSİ ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın su analizlerine devam ettiğini söyleyen Bakan Bayraktar, "Gerek DSİ, gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız sürekli ölçümler almak suretiyle hem suyu hem toprağın kalitesini kontrol ediyorlar. Bugün itibariyle söyleyeceğimiz şey şu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın buradaki laboratuvarlarında ve Ankara'ya gönderdikleri numunelerde çok şükür şu anda herhangi bir endişe edilecek bir olumsuzluk söz konusu değildir. Yani diğer günlerde olduğu gibi bugün de çok şükür bu alanda henüz bir sıkıntı görmüyoruz. Ama ifade ettiğim gibi özellikle baraj tarafındaki çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Bu heyelan riskiyle alakalı birçok akademisyen hocalarımız da buradadır. Bizim ekiplerimizle beraber ilgili bütün kurumlarımızla beraber şu anda o heyelan risklerini nasıl ortadan kaldırırız ona gayret ediyoruz, ona çalışıyoruz. Bu konuda belki yarın sabah, yarın öğlene kadar yapacağımız çalışmalarda daha net bir tablo ve bir yol haritası önümüze koyacağız ve çıkacak gibi gözüküyor. Onları da sizlerle inşallah paylaşırız. Onun ötesinde şu anda bu yoğun heyelan olmuş toprağın kaldırılması ve istiflenince yeni alanla alakalı da birkaç alternatif üzerinde çalışıyoruz. Bunlarla ilgili tespit ettiğimiz birkaç lokasyon var. Bununla alakalı tabii orada nihai hangi şartlarda buranın istifleneceğiyle alakalı Onu da en kısa sürede belirleyip heyelan riski ortadan kalktığı anda bu toprağın oraya aktarılmasıyla alakalı süreci başlatacağız" diye konuştu. BAKAN YERLİKAYA: KÜTLE STABİL DEĞİL MAALESEF AKTİF İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise "Biz İçişleri Bakanlığı, AFAD olarak 9 canımızı aramayla ilgili ilk günden bu ana kadar çalışıyoruz. Hep söylüyoruz insan kaynakları açısından, araç yönünden her şeyimiz tam. Bu hem sabırlar vadisine gelen o bugünkü ölçülme 8 milyon metreküplük saymayla oluşan toprak kütlesi hem de hemen onun arka tarafındaki mangan ocağına gelen bugünkü ölçümde 2 milyon metreküplük kaymayla toprak kütlesinde canlarımızı arıyoruz. Planımız var, buradaki kayan kütleden dron radarlarla beraber aramış olduğumuz araç konteynerle ilgili olan lokasyonlarla ilgili çalışmalarımız belli. Tüm arama- kurtarma veya tüm arama faaliyetlerinde bizim olmazsa olmaz bir önceliğimiz var. Nedir o? Arama- kurtarma veya arama faaliyetlerinde bulunan AFAD ve onların koordinasyonundaki tüm insan gücünün güvenliğidir. Yani önce güvenlik. Biz bu arama faaliyetini yaparken bir arkadaşımızın canına Allah göstermesin halel gelmemesi için başta bilim insanlarımız ve buradaki gerçekten mühendislerimizle muhteşem bir teknoloji var. Hem sabırlar vadisinin olduğu kesimdeki arama faaliyeti hem de mangan ocağındaki arama faaliyetlerinin üst kısımlarındaki yani toplam kütlenin bulunduğu liç alanı dediğimiz alanla ilgili yukarıdaki hakim tepelere yerleştirilen jeoradarla sismik anbean ölçümler yapılıyor ve bir alarm sistemi de var. Eğer orada henüz her iki tarafa sabırlar ve mangan tarafına kaymayan ama kayma ihtimali olursa aşağıdaki arama faaliyetindeki arkadaşlarımızın çalışan kamyon, iş makineleri vesaire onların tamamıyla ilgili çok hızlı çalışan bir uyarı mekanizmamız var. Şimdi açık konuştuğumuzu biliyorsunuz. Mangan ocağıyla dün akşam ilk anından itibaren 6 gün önceki olduğu günden bu yana oradaki duran kütlenin stabil değil maalesef aktif ama gittikçe de daha aktif hale gelme riskini görünce biz oradaki arama faaliyetini durdurduk. Sabırlar derisindeki aramayla ilgili oranın da tamamıyla ilgili yine onun üstünde duran liç alanındaki kütlenin bir bölümünde maalesef stabil değil. Orada da aktif olduğunu gördük. Bunun dışında kalan yerle ilgili de aramayla ilgili çalışmaları yine baştan söylediğim gibi önce güvenlik duruşuyla ilkesiyle devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı. 'HEYELAN 2.0 ŞİDDETİNDE DEPREME NEDEN OLDU' AFAD tarafından olay günü saat 14.30'da İliç merkezli 2.0 büyüklüğünde yaşanan depremin heyelanı tetikleyip tetiklemediği sorusunun üzerine Bakan Bayraktar, "Bugün bizim teknik ekibin akademisyenlerin değerlendirmesi heyelandan dolayı bir depremin olduğu şeklinde. Yaklaşık 2.0 şiddetinde bir deprem. Yani akademisyenlerin ve teknik analizin değerlendirilmesi o şekilde. Bir deprem sonrası heyelanın değil ama heyelan o kadar büyük oldu ki bunun yaklaşık 2.0 şiddetinde bir deprem etkisine neden olduğunu arkadaşlar ifade ettiler" dedi. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da bölgeye gelerek incelemelerde bulunacağı öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 19.02.2024 - 22:12 Güncelleme: 19.02.2024 - 22:12 facebook

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