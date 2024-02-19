9 işçinin toprak altında kaldığı madende çekilen çatlak fotoğrafları bilirkişi raporunda ERZİNCAN'ın İliç ilçesindeki altın maden ocağında meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı faciadan kısa bir süre önce madenciler tarafından çekildiği belirtilen çatlak fotoğrafları bilirkişi raporunda yer aldı. Rapora giren 3 kare fotoğrafta dağ şeklinde istiflenen siyanürlü toprakta devasa yarıkların oluştuğu görülüyor. Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat saat 14.28'de kayan toprağın altında kalan 9 Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yakından takip ediyor. 24 saatlik periyotlarla basını bilgilendiren Bakanlar, çalışm işçiyi arama kurtarma çalışmaları 7'nci gününde de aralıksız devam ediyor. 940 hektarlık bir araziye sahip maden ocağındaki çalışmaları İçişleri Bakanı Alialarda gelinen durumu anlatıyor. Maden ocağının liç alanında biriken 35 milyon metreküp toprağın Sabırlı deresine kayan 5 milyon metreküplük bölümünün daha önce belirlenen yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki mermer ocağına nakli devam ediyor. 2 bin 700'ü aşkın personelin dışında 800 araç, 60 ekskavatörle günde 1000 ile 1500 kamyona yakın toprak nakli gerçekleştiriyor. İklim koşulları ve özelikle jeoradarların devamlı takibi ile bölgedeki çalışmalar güvenli bir şekilde sürdürülüyor. İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen 4 savcı tarafından sürdürülen soruşturmada bugüne kadar 9 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 6'sı 'taksirle ölümü ve yaralanmaya neden olmak' suçundan tutuklanırken, aralarında şirketin Türkiye müdürü C.D.'nin de olduğu 3 kişi adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı. Soruşturma çok yönlü olarak devam ederken bilirkişi raporunda olaydan bir süre önce işçiler tarafından alanda çekildiği belirtilen çatlak fotoğrafları yer aldı. Fotoğraflarda çatlakların büyüklüğü ve çevreye yayılması dikkat çekti.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 19.02.2024 - 10:48 Güncelleme: 19.02.2024 - 10:48 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL