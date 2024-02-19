Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        9 işçinin toprak altında kaldığı madende çekilen çatlak fotoğrafları bilirkişi raporunda

        ERZİNCAN'ın İliç ilçesindeki altın maden ocağında meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı faciadan kısa bir süre önce madenciler tarafından çekildiği belirtilen çatlak fotoğrafları bilirkişi raporunda yer aldı. Rapora giren 3 kare fotoğrafta dağ şeklinde istiflenen siyanürlü toprakta devasa yarıkların oluştuğu görülüyor. Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat saat 14.28'de kayan toprağın altında kalan 9 Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yakından takip ediyor. 24 saatlik periyotlarla basını bilgilendiren Bakanlar, çalışm işçiyi arama kurtarma çalışmaları 7'nci gününde de aralıksız devam ediyor. 940 hektarlık bir araziye sahip maden ocağındaki çalışmaları İçişleri Bakanı Alialarda gelinen durumu anlatıyor. Maden ocağının liç alanında biriken 35 milyon metreküp toprağın Sabırlı deresine kayan 5 milyon metreküplük bölümünün daha önce belirlenen yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki mermer ocağına nakli devam ediyor. 2 bin 700'ü aşkın personelin dışında 800 araç, 60 ekskavatörle günde 1000 ile 1500 kamyona yakın toprak nakli gerçekleştiriyor. İklim koşulları ve özelikle jeoradarların devamlı takibi ile bölgedeki çalışmalar güvenli bir şekilde sürdürülüyor. İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen 4 savcı tarafından sürdürülen soruşturmada bugüne kadar 9 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 6'sı 'taksirle ölümü ve yaralanmaya neden olmak' suçundan tutuklanırken, aralarında şirketin Türkiye müdürü C.D.'nin de olduğu 3 kişi adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı. Soruşturma çok yönlü olarak devam ederken bilirkişi raporunda olaydan bir süre önce işçiler tarafından alanda çekildiği belirtilen çatlak fotoğrafları yer aldı. Fotoğraflarda çatlakların büyüklüğü ve çevreye yayılması dikkat çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 10:48 Güncelleme: 19.02.2024 - 10:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        9 işçinin toprak altında kaldığı madende çekilen çatlak fotoğrafları bilirkişi raporunda
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZİNCAN'ın İliç ilçesindeki altın maden ocağında meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı faciadan kısa bir süre önce madenciler tarafından çekildiği belirtilen çatlak fotoğrafları bilirkişi raporunda yer aldı. Rapora giren 3 kare fotoğrafta dağ şeklinde istiflenen siyanürlü toprakta devasa yarıkların oluştuğu görülüyor. Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat saat 14.28'de kayan toprağın altında kalan 9 Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yakından takip ediyor. 24 saatlik periyotlarla basını bilgilendiren Bakanlar, çalışm işçiyi arama kurtarma çalışmaları 7'nci gününde de aralıksız devam ediyor. 940 hektarlık bir araziye sahip maden ocağındaki çalışmaları İçişleri Bakanı Alialarda gelinen durumu anlatıyor. Maden ocağının liç alanında biriken 35 milyon metreküp toprağın Sabırlı deresine kayan 5 milyon metreküplük bölümünün daha önce belirlenen yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki mermer ocağına nakli devam ediyor. 2 bin 700'ü aşkın personelin dışında 800 araç, 60 ekskavatörle günde 1000 ile 1500 kamyona yakın toprak nakli gerçekleştiriyor. İklim koşulları ve özelikle jeoradarların devamlı takibi ile bölgedeki çalışmalar güvenli bir şekilde sürdürülüyor. İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen 4 savcı tarafından sürdürülen soruşturmada bugüne kadar 9 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 6'sı 'taksirle ölümü ve yaralanmaya neden olmak' suçundan tutuklanırken, aralarında şirketin Türkiye müdürü C.D.'nin de olduğu 3 kişi adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı. Soruşturma çok yönlü olarak devam ederken bilirkişi raporunda olaydan bir süre önce işçiler tarafından alanda çekildiği belirtilen çatlak fotoğrafları yer aldı. Fotoğraflarda çatlakların büyüklüğü ve çevreye yayılması dikkat çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        5 mürettebat aranıyor! Marmara'da son durum!
        5 mürettebat aranıyor! Marmara'da son durum!
        "Rusya, Navalny'nin cenazesini teslim etmiyor"
        "Rusya, Navalny'nin cenazesini teslim etmiyor"
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi
        Düğün bayramdan sonra
        Düğün bayramdan sonra
        Trump mı Biden mı?
        Trump mı Biden mı?
        Santos kararını verdi!
        Santos kararını verdi!
        BAFTA ödül töreninde renkli kırmızı halı
        BAFTA ödül töreninde renkli kırmızı halı
        Anne, babalar dikkat! Kahreden lokum!
        Anne, babalar dikkat! Kahreden lokum!
        Yeni başkanların maaşı ne olacak?
        Yeni başkanların maaşı ne olacak?
        "Gövde gösterisi yaptı"
        "Gövde gösterisi yaptı"
        Kızının önünde katledildi! Ödül gibi ceza!
        Kızının önünde katledildi! Ödül gibi ceza!
        2. kez baba olacaktı! Kavgayı ayırmak istedi!
        2. kez baba olacaktı! Kavgayı ayırmak istedi!
        İkinci elde fiyat artışı beklentisi!
        İkinci elde fiyat artışı beklentisi!
        Kapalı ortamda içilen nargileye dikkat!
        Kapalı ortamda içilen nargileye dikkat!
        Kanala devrilen sürücü kurtulamadı!
        Kanala devrilen sürücü kurtulamadı!
        3 çocuk annesiydi! 33 yaşındaydı! Eski koca vahşeti!
        3 çocuk annesiydi! 33 yaşındaydı! Eski koca vahşeti!
        "Mars habitatı" deneyine katılacak 4 kişi aranıyor
        "Mars habitatı" deneyine katılacak 4 kişi aranıyor
        Galatasaray, Ankaragücü'nü rahat geçti
        Galatasaray, Ankaragücü'nü rahat geçti
        Yine İzmir yine taksiciye saldırı!
        Yine İzmir yine taksiciye saldırı!

        Benzer Haberler

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, maden ocağında başlanan toprak tahliyesinin deta...
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, maden ocağında başlanan toprak tahliyesinin deta...
        Şehit Ay, memleketi Erzincan'da son yolculuğuna uğurlandı (2)
        Şehit Ay, memleketi Erzincan'da son yolculuğuna uğurlandı (2)
        flaş
        flaş
        Maden ocağındaki işçileri kurtarma çalışmalarında 6'ncı gün; yeni kaymalar...
        Maden ocağındaki işçileri kurtarma çalışmalarında 6'ncı gün; yeni kaymalar...
        Şehit Ay'ın cenazesi, memleketi Erzincan'a getirildi
        Şehit Ay'ın cenazesi, memleketi Erzincan'a getirildi
        Maden ocağındaki işçileri kurtarma çalışmalarında 6'ncı gün; yeni kaymalar...
        Maden ocağındaki işçileri kurtarma çalışmalarında 6'ncı gün; yeni kaymalar...