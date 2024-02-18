Şehit Ay'ın cenazesi, memleketi Erzincan'a getirildi
IRAK'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın (25) cenazesi, toprağa verilmek üzere uçakla memleketi Erzincan'a getirildi. Şırnak'taki törenin ardından Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın cenazesi, Erzincan'a getirildi. Havalimanında protokol ve yakınları tarafından karşılanan şehit Ay için İl Müftüsü Muharrem Gül, dua ettirdi. Vali Hamza Aydoğdu, şehidin babası Atilla Ay'ın elinden tutarak teselli etti. Mediha- Atilla Ay çiftinin 3 çocuğundan tek erkek evladı olan Şehit Salih Ay'ın cenazesi, ikindi namazının ardından Erzincan'daki Terzibaba Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Garnizon Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlanacak.
IRAK'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın (25) cenazesi, toprağa verilmek üzere uçakla memleketi Erzincan'a getirildi. Şırnak'taki törenin ardından Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın cenazesi, Erzincan'a getirildi. Havalimanında protokol ve yakınları tarafından karşılanan şehit Ay için İl Müftüsü Muharrem Gül, dua ettirdi. Vali Hamza Aydoğdu, şehidin babası Atilla Ay'ın elinden tutarak teselli etti. Mediha- Atilla Ay çiftinin 3 çocuğundan tek erkek evladı olan Şehit Salih Ay'ın cenazesi, ikindi namazının ardından Erzincan'daki Terzibaba Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Garnizon Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlanacak.
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