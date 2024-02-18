Erzincan'ınİliç ilçesinde maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin soruşturma kapsamında, şirketin Türkiye'deki müdürü C.D. de gözaltına alındı. Toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, aralarında maden ocağını işleten firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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