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        Erzincan'ınİliç ilçesinde maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin soruşturma kapsamında, şirketin Türkiye'deki müdürü C.D. de gözaltına alındı. Toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, aralarında maden ocağını işleten firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 11:08 Güncelleme: 18.02.2024 - 11:08
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        Erzincan'ınİliç ilçesinde maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin soruşturma kapsamında, şirketin Türkiye'deki müdürü C.D. de gözaltına alındı. Toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, aralarında maden ocağını işleten firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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