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        Şehit Ay, memleketi Erzincan'da son yolculuğuna uğurlandı (2)

        TOPRAĞAVERİLDİ Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yürüttüğü 'Pençe-Kilit Operasyonu'nda Şehit Mehmet Cantepe üs bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın cenaze namazı Erzincan'daki Terzibaba Camisi'nde kılındı. Cenaze namazına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, 3'üncü Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cem Kamil Sağcan, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, şehidin ailesi ve yakınları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ve amirleri, askeri erkan, emniyet personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazı sonrası şehit asker, Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 16:44 Güncelleme: 18.02.2024 - 16:45
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        Şehit Ay, memleketi Erzincan'da son yolculuğuna uğurlandı (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİ Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yürüttüğü 'Pençe-Kilit Operasyonu'nda Şehit Mehmet Cantepe üs bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın cenaze namazı Erzincan'daki Terzibaba Camisi'nde kılındı. Cenaze namazına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, 3'üncü Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cem Kamil Sağcan, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, şehidin ailesi ve yakınları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ve amirleri, askeri erkan, emniyet personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazı sonrası şehit asker, Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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