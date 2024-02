Maden ocağındaki işçileri kurtarma çalışmalarında 6'ncı gün; yeni kaymalar yaşanıyor (3) HEYELANLIBÖLGE BASINA GÖSTERİLİDİ Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında kayan toprağın altında kalan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgede çalışmaları takip eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, olayın ilk gününden itibaren tesisin giriş noktasında bekleyen ve kamuoyunu aydınlatmaya çalışan basın mensuplarını olay yerine götürdü. Burada verilen mücadeleyi mensupları ile paylaşan bakanlar bu alanın yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki eski mermer ocağına taşınacağını ve tahliye çalışmalarına da başlandığını bildirdi. SABRA İHTİYACIMIZ VAR Maden sahasındaki kazanın üzerinden 6 gün geçtiğini ve ilk anından itibaren devlet olarak, hükümet olarak tam bir seferberlik ruhu ile gece gündüz durmadan, duraksamadan çalıştıklarını söyleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya alanda yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Bu maden ocağı 940 hektarlık bir arazi. Bugün sizlerle beraber çalışmaların olduğu yerden aziz milletimize konuşuyoruz. Bu hemen ardımızda görmüş olduğunuz toplam liç alanı dediğimiz yerde yaklaşık 35 milyon metreküplük bir toprak kütlesi var ve 14.28 de o vakitte toprağın kaydığı zamanda hemen bu ardımızdaki sabırlı dere alanı dediğimiz yere yaklaşık 5 milyon metreküplük bir toprak kayması ile yeni bir kütle vadiye doğru geldi. Hemen arkasındaki Mangan ocağı dediğimiz yer var ki oradan geliyoruz buraya orada da 1.2 milyon metreküplük bir toprak kayması ile yer değiştirmiş vaziyette. Hemen sırt tarafta yani toplam liç alanın olduğu yerde de devamlı karşı tepelerde iki tane konuşlandırılan jeoradarlarla yaptığımız arama kurtarma ile ilgili çalışmalarımız da arkadaşlarımızın güven ortamında çalışması ile ilgili olma ihtimali olan kaymayı anlık izliyoruz. Arama kurtarma ile ilgili AFAD başından beri 500'ün üzerinde profesyonel arama kurtarma ekibimiz var. 2 bin 700'ü aşmış durumdayız insan gücü olarak. 800 aracımız var en modern en güçlü araçlarımız var. Şunun altını çizmek istiyorum araç ve insan kaynağı olarak hiçbir eksikliğimiz yok ama an ve an arkadaşlarımız buradaki bilim insanlarımızın yol göstericiliğinde istişare ile işçimizden, şoförümüze varıncaya kadar hepimizin tek bir niyeti var bu işi olabilecek en kısa zamanda tamamlamak. Bunun içinde eğer ilave araç ilave insan kaynağı ile bir ihtiyacımız doğuyorsa bilin ki olabilecek en kısa sürede bunu tamamlıyoruz. Şimdi öncelikle 9 canımız şu anda bu toprağın altında. Yakınlarımızın her birini ziyaret ettik. Devamlı da ziyaret ediyoruz. Onlar da zaman zaman buraya geliyorlar. Onların akrabalarından bu maden ocağında çalışan kardeşlerimizde var az önce onlarla tekrardan görüştük. Onların sabrı, anlayışı için minnettarız. Sabra ihtiyacımız var. Sabır şu anda bizim en fazla ihtiyacımız olduğu bir duygu. Bunu da görüyoruz, minnettarız. Ama şunu ifade etmek istiyorum böyle büyük bir toprak kütlesinin hareket ettiği bir ortamda bizim planımız basitçe şu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan arkadaşlarımız ve bilim insanlarımızla beraber hemen bu ardımızda görmüş olduğunuz 5 milyon metreküplük hedef alanda ve arkasındaki mangan alanında toprağı geçici depolama alanı olarak az önce gelmiş olduğumuz ve tamamen Çevre Şehirciliğin bizzat talimatı ile oluşturmuş olduğu güvenli ortama geçici tahliye ediyoruz." 1000-1500 KAMYON HAREKETİ VAR Bakan Yerlikaya alanda 800 iş makinesi ile en büyük hacimli 60 yakın ekskavatörlerle günlük 1000-1500'e yakın bir kamyon hareketi ile burayı ve hemen arkasındaki mangan ocağı yani toprak kaymasının olduğu yere tahliye sürecini AFAD koordinasyonunda yapmaya devam ettiklerini söyledi. Bakan Yerlikaya, "İklim koşulları ve özelikle jeoradarların devamlı takibi ile güvenli bir ortamla ilgili sıkıntı olmadığı müddetçe Allah'ın izni ile aziz milletimize bu kardeşlerimize eriştiğimizin müjdesini verebilmek için canı gönülden çalışıyoruz. Buradaki sürecin her anını Sayın Cumhurbaşkanımız takip ediyor. Maden ocağı ile ilgili olarak tüm bakanlıklarımız bir koordinasyon, azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor" dedi ADALET TECELLİ EDECEK Adli süreçle ilgili olarak bir soruyu değerlendiren Bakan Yerlikaya, "Bağımsız Türk yargısı Erzincan'da. Başsavcımızın nezaretinde görevlendirilen 4 savcımız bununla ilgili bir ihmal ve bir kusur varsa bilin ki kesinlikle ve kesinlikle hak ve adalet tecelli edecek. Buna hiç kimsenin kuşkusu ve şüphesi olmasın. Bu sürecin yargıya intikal ettiği andan itibaren değerlendirme yapmak bizim hakkımız değil. Bağımsız yargı zaman zaman kamuoyunu bu noktada bilgilendirme ile ilgili bir ihtiyaç zuhur eylerse gerek bakanımız gerekse başsavcılığımız bunla ilgili sizleri ve bizleri de aydınlatır" diye konuştu. İŞÇİLER BULUNSA DA TOPRAK TAMAMEN TAŞINACAK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Dün konuştuğumuz gibi bugün sahadayız. Eminim sizler de sahadan daha farklı olduğunu ve hadisenin ne kadar büyük boyutlu olduğunu daha yakinen görmüş oluyorsunuz. Sayın bakanım ifade ettiler. İlk andan itibaren devletimiz bütün ilgili kurum ve kuruluşları ile bütün ekipleri ile burada. Bugün ilk kez sahada sizlerle basın toplantısını gerçekleştiriyoruz. Arkada hakikaten çok büyük bir kütle var o kütlenin 3 ayrı noktaya aktığını görüyoruz. Burada en önemli şey toprak kütlesinin taşınacağı alanın tespiti ve oranın hazır hale getirilmesiydi. Şu anda toprak tahliye edilmeye başlanmış durumda. Zaten arama faaliyeti ile ilgili yoğun bir çaba büyük bir fedakarlık ve uyum içerisinde devam ediyor. Dolayısı ile orada sayın bakanımızın ifade ettiği gibi bir sabra ve açıkçası biraz da Allah'ın yüzümüze bakmasına ihtiyacımız var. İnşallah oradan kısa bir zamanda netice alırız ve bu sayede de hem aileleri hem bütün milletimizi bir neticeye ulaştırmış oluruz. Dolayısı ile bu çalışmalar devam ediyor. Burada bir de çok ciddi anlamda çevreyle alakalı alınması gereken tedbirler vardı. Bununla alakalı da her türlü tedbiri almış durumdayız. Özelikle DSİ çok yoğun bir çalışma ile buradaki su hareketini kontrol edip bu sahaya tekrar suyu sokmadan bunu farklı alanlara yöneltmekle alakalı ciddi bir çalışma yürütüyor. Aşağıda sedde ile ilgili çalışmamızda büyük oranda tamamlanmış durumda. Yani yeni bir su hareketini kontrol altına alma ile alakalı bütün tedbirler alınmış durumda. Bölgeden sürekli ölçümler alınıyor. Şu anda hem toprakta hem suda halk sağlığına zarar verebilecek he hangi bir şeyin olmadığı yönünde. Dolayısı ile o noktada kontrollerimiz böyle eş zamanlı eş güdümlü bir şekilde devam ediyor. İşçiler bulunsa bile bu toprak buradan tamamen kaldırılacak." Bakan Bayraktar, madenin izin belgesinin iptali ile ilgili bir soruya da "Buranın izin belgesi iptal edildi. Bu belgeyi alana kadar burada çalışma yapması söz konusu değil. Çevre İzin Belgesi şu an iptal edilmiş. O belge yenilene kadar herhangi bir faaliyet söz konusu olamaz" dedi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 18.02.2024 - 15:34 Güncelleme: 18.02.2024 - 15:34

