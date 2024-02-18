Erzincan'ınİliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin soruşturma kapsamında jandarma tarafından gözaltına alınan şirketin Türkiye'deki müdürü C.D. bilirkişi raporunun tamamlanmaması nedeniyle savcılık tarafından yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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