Maden ocağındaki işçileri kurtarma çalışmalarında 6'ncı gün; yeni kaymalar yaşanıyor, Türkiye müdürü de gözaltında (2)

MADENOCAĞININ TÜRKİYE MÜDÜRÜ DE GÖZALTIN ALINDI Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin soruşturmada kapsamında, şirketin Türkiye'deki müdürü C.D. gözaltına alındı. İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirketin Türkiye müdürü C.D.'de gözaltına alındı ve İliç'te adliyeye çıkarıldı. C.D'nin savcılıktaki ifadesi sürüyor. Toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, aralarında maden ocağını işleten firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 şüpheli tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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