Erzincan'da toprak altında kalan maden işçisinin annesi: Çocuğumu bir an önce bana versinler ERZİNCAN'ın İliç ilçesinde yaşanan heyelan sonrası toprak altında kalan 9 maden işçisinden biri olan Uğur Yıldız'ın (33) annesi Sevda Yıldız (52), "Çocuğumu bir an önce bana versinler. Ben anneyim ve hissediyorum. Benim çocuğum yaşıyor. Ama bu gidişle ve çalışmaya göre, benim oğlum açlıktan ölecek" dedi. Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı Aralık ayından beri altın üretimi yaptığı Çöpler Maden Sahası'nda çıkarılıp istiflenen toprak, 13 Şubat saat 14.28'de kaydı. Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan bir su gibi vadiye doğru aktı. 9 işçi, geniş bir alana yayılan toprağın altında kaldı. Toprak altında kalan işçileri kurtarmak için Erzincan başta olmak üzere, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresin, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli'nden gelen AFAD ekipleri de görev aldı. Birçok gönüllü yardım kuruluşu da kurtarma çalışmalarına katıldı. Bölgede 3 gün önce yaşanan toprak hareketliliği nedeniyle çalışmalar durduruldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın bölgede oluşturulan kriz merkezinde koordinasyonu ise devam ediyor. 'ÇOCUĞUMU ALMADAN BURAYI TERK ETMEYECEĞİM' Olayın ardından bölgeye gelen işçilerin ailelerinin ise çocuklarının kurtarılma umudu ile bekleyişleri sürüyor. 1,5 yıl önce Gamze Yıldız ile dünyaevine giren ve olay günü toprak altında kalan Uğur Yıldız'ın annesi Sevda Yıldız gözyaşı dökerek, "Benim çocuğumu bir an önce bana versinler. Ben anneyim ve hissediyorum. Benim çocuğum yaşıyor. Ama bu gidişle ve çalışmaya göre, oğlum açlıktan ölecek. Bir an önce bu işi çözsünler ve çocuğumu versinler. Ben alıp evime götüreyim. Yeter artık. İlk 2 gün 'yağmur yağıyor, toprak kayıyor' denildi. 2 gün çalışma oldu, bir arpa boyu yol alınamadı. Onların bize söylediği uzun bir süreç ve ayları bulur. Benim dayanacak gücüm ve sabrım yok. Ben çocuğumu almadan burayı terk etmeyeceğim" diye konuştu. 'ARTIK HER ŞEYİ KABULLENDİK' Baba Ali Ekber Yıldız (58) ise, "Benim çocuğum 3 gün önce sağdı. Artık her şeyi kabullendik. Bir an önce çocuğumu bize versinler. Hayallerimizi aldılar, kolumuzu kanadımı kırdılar. Buraya bilinçli insanları getirsinler. Orada bir canlı kalmadı ki. Artık kayma varsa da tamamen kaydırsınlar. Olan garibanlara oluyor" dedi. 3 BAKAN DAHA BÖLGEDE İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın bulunduğu Erzincan'ın İliç ilçesindeki heyelan bölgesine bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da geldi. Bakanlar Bölgeyi inceleyip çalışmalar hakkında bilgi alacaklar. Bakanlar çalışmaların ardından basın mensuplarına açıklama yapacakları öğrenildi.

