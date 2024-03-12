Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Erzincan'da sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 20:13 Güncelleme: 12.03.2024 - 20:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan’da sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Cemalettin K’nin (77) kullandığı 24 DP 839 plakalı traktör, Üzümlü ilçesi Karakaya köyü Çermik Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yolun kenarındaki sulama kanalına devrildi.

        Kazayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri traktörün altında kalan sürücü Cemalettin K’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        6 yaşındaki Elif bakımsızlıktan ölmüştü! 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
        6 yaşındaki Elif bakımsızlıktan ölmüştü! 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
        Romanya lideri, NATO liderliğine aday oldu
        Romanya lideri, NATO liderliğine aday oldu

        Benzer Haberler

        Erzincan'da nitelikli yağma suçundan 4 zanlı tutuklandı
        Erzincan'da nitelikli yağma suçundan 4 zanlı tutuklandı
        Erzincan'da üniversite öğrencilerine ramazan boyunca ücretsiz iftar
        Erzincan'da üniversite öğrencilerine ramazan boyunca ücretsiz iftar
        Erzincan Valisi Aydoğdu, ilk iftarı göçük altında kalan işçilerin aileleriy...
        Erzincan Valisi Aydoğdu, ilk iftarı göçük altında kalan işçilerin aileleriy...
        Erzincan'da durdurulan araçta 58 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçi...
        Erzincan'da durdurulan araçta 58 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçi...
        Erzincanlılar ramazanda üniversitelileri iftar sofrasında ağırlayacak
        Erzincanlılar ramazanda üniversitelileri iftar sofrasında ağırlayacak
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı