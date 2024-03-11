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        Erzincan Valisi Aydoğdu, ilk iftarı göçük altında kalan işçilerin aileleriyle yaptı

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, ilk iftarı İliç ilçesindeki maden kazasında göçük altında kalan işçilerin aileleriyle yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 22:40 Güncelleme: 11.03.2024 - 22:50
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        Erzincan Valisi Aydoğdu, ilk iftarı göçük altında kalan işçilerin aileleriyle yaptı
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        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, ilk iftarı İliç ilçesindeki maden kazasında göçük altında kalan işçilerin aileleriyle yaptı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun, ramazan ayının ilk gününde İliç ilçesinde 13 Şubat’ta meydana gelen maden kazasında göçük altında kalan işçilerin aileleriyle bir araya geldiği belirtildi.

        Paylaşımda, ilk iftarı buradaki ailelerle yapan Vali Aydoğdu'nun şu ifadelerine yer verildi:

        "Hemşehrilerimize hayırlı ramazanlar diliyorum. Bu zorlu süreci birbirimizin yanında durarak, birbirimize sarılarak ve mübarek ramazan ayının rahmeti ile hep birlikte dayanışma içinde aşacağız."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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