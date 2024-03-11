Erzincan Valisi Aydoğdu, ilk iftarı göçük altında kalan işçilerin aileleriyle yaptı

"Hemşehrilerimize hayırlı ramazanlar diliyorum. Bu zorlu süreci birbirimizin yanında durarak, birbirimize sarılarak ve mübarek ramazan ayının rahmeti ile hep birlikte dayanışma içinde aşacağız."

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun, ramazan ayının ilk gününde İliç ilçesinde 13 Şubat’ta meydana gelen maden kazasında göçük altında kalan işçilerin aileleriyle bir araya geldiği belirtildi.

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