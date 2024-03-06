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        Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasının yeni görüntüsü ortaya çıktı

        Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni ocağında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması anına ait yeni görüntü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 18:28 Güncelleme: 06.03.2024 - 18:28
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        Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasının yeni görüntüsü ortaya çıktı
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        Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni ocağında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması anına ait yeni görüntü ortaya çıktı.

        Çöpler köyündeki maden ocağında yaşanan ve 9 işçinin kaybolduğu toprak kaymasının ardından bölgede başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        Olayın meydana geldiği anı gösteren yeni görüntülere ulaşıldı.

        Görüntüde, büyük çaplı toprak yığının bir anda aşağı doğru aktığı yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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