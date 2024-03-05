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        Erzincan'da bariyere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

        Erzincan'da bariyerlere çarpan otomobildeki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 09:39 Güncelleme: 05.03.2024 - 09:47
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        Erzincan'da bariyere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
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        Erzincan'da bariyerlere çarpan otomobildeki 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

        E.T. yönetimindeki (41) 34 AN 9710 plakalı otomobil, Erzincan-Refahiye kara yolunun Sakaltutan Geçiti'nde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü E.T. (41) ile araçtaki N.U. (42), G.U. (28), M.T. (42), T.B.U. (8) ve İ.S.T. (5) yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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