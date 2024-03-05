Erzincan'da bariyere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
Erzincan'da bariyerlere çarpan otomobildeki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Erzincan'da bariyerlere çarpan otomobildeki 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.
E.T. yönetimindeki (41) 34 AN 9710 plakalı otomobil, Erzincan-Refahiye kara yolunun Sakaltutan Geçiti'nde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü E.T. (41) ile araçtaki N.U. (42), G.U. (28), M.T. (42), T.B.U. (8) ve İ.S.T. (5) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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