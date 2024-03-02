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        Erzincan'da küçük çocuğun parmağı metal gazoz açacağına sıkıştı

        Erzincan'da 3 yaşındaki çocuğun gazoz açacağına sıkışan parmağı, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 15:34 Güncelleme: 02.03.2024 - 15:57
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        Erzincan'da küçük çocuğun parmağı metal gazoz açacağına sıkıştı
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        Erzincan'da 3 yaşındaki çocuğun gazoz açacağına sıkışan parmağı, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Kentte, oyun oynarken bir çocuğun parmağı metal gazoz açacağına sıkıştı.

        Ailesinin kurtaramaması üzerine çocuk, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine götürüldü.

        Burada sağlık ekipleri de sonuç alamayınca Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri çağırıldı.

        İtfaiye ekipleri, metal gazoz açacağını keserek aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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