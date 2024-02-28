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        Erzincan'da aracında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Erzincan'da yapılan aramada aracında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 13:49 Güncelleme: 28.02.2024 - 13:49
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        Erzincan'da aracında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
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        Erzincan'da yapılan aramada aracında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Valiliğin açıklamasına göre, jandarma ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretini engellemek için kent genelinde çalışma yaptı.

        Ekipler, operasyon kapsamında bir şüphelinin aracında yaptıkları aramada, 66 gram uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alına şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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