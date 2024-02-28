Erzincan'da aracında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
Erzincan'da yapılan aramada aracında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Erzincan'da yapılan aramada aracında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Valiliğin açıklamasına göre, jandarma ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretini engellemek için kent genelinde çalışma yaptı.
Ekipler, operasyon kapsamında bir şüphelinin aracında yaptıkları aramada, 66 gram uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alına şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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