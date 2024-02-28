Erzincan'da aracında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

Ekipler, operasyon kapsamında bir şüphelinin aracında yaptıkları aramada, 66 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Valiliğin açıklamasına göre, jandarma ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretini engellemek için kent genelinde çalışma yaptı.

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