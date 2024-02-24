Şehit Salih Ay'ın ismi Erzincan'da, mezun olduğu okula verildi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın ismi, mezun olduğu ilkokula verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 17 Şubat 2024 günü teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Ay'ın ismi, mezun olduğu Kavakyolu İlkokulu'na verildi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun oluruyla şehidin isminin verildiği okulda tabela takma töreni düzenlendi.

Törene, şehidin ailesi ile İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Erzincan Şehit Ailelerini Koruma Derneği Başkanı Abdulkadir Zengin, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Kartal, burada yaptığı konuşmada, "Bayrak inmesin, ezan dinmesin, vatan bölünmesin diye feda-yı can eyleyen, başta Salih Ay şehidimiz olmak üzere tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, bölücü terör örgütü mensuplarınca Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki bir üsse sızma girişiminde bulunulduğunu, çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın şehit olduğunu, 6 teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.