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        Erzincan Valisi Aydoğdu, toprak altında kalan işçilerin ailelerini ziyaret etti

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç ilçesindeki maden ocağında toprak altında kalan işçilerin ailelerini ve bölgede görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 10:47 Güncelleme: 24.02.2024 - 11:00
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        Erzincan Valisi Aydoğdu, toprak altında kalan işçilerin ailelerini ziyaret etti
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        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç ilçesindeki maden ocağında toprak altında kalan işçilerin ailelerini ve bölgede görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Aydoğdu, İliç ilçesindeki madende 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması sonucu toprak altında kalan işçilerin ailelerine ziyarette bulundu.

        Ailelerle bir süre görüşen Aydoğdu, "Sizlerin acısı, bizim acımız, sizlerin bekleyişi bizim bekleyişimizdir. İliç'in bağrındaki bu sınav, bizleri kardeşlerimize kavuşma umudunun yanı sıra dayanışmanın ve sevginin gücüyle de birleştiriyor." ifadelerini kullandı.

        Aydoğdu, aile ziyaretinin ardından uygulama noktasında bulunan güvenlik güçlerini de ziyaret ederek, fedakar ve özverili çalışmaları nedeniyle tüm güvenlik görevlilerini tebrik etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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