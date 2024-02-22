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        Erzincan'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Erzincan'da 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 12:24 Güncelleme: 22.02.2024 - 12:24
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        Erzincan'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Erzincan'da 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Serdar İ'nin kullandığı 34 GHP 410 plakalı otomobil, Nermi Tombul Caddesi Kızılay Kan Merkezi mevkisinde kontrolden çıkarak park halindeki 7 araca çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Serdar İ, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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