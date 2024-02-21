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        Erzincan'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 20:05 Güncelleme: 21.02.2024 - 20:09
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        Erzincan'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini engellemek için kent genelinde çalışma yaptı.

        Ekipler, bu kapsamda belirledikleri M.Ç'nin ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

        Evdeki aramada, kullanımı yeşil reçeteye tabi 46 sentetik ecza, iş yerindeki aramada ise 24 bin 696 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

        İş yerinde bulunan M.K. (24) ve E.Y. (27) ise yakalanarak "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

        Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan M.Ç, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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