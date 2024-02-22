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        Anagold Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Demirci: Çatlaklarla ilgili fotoğraf mailini 3 gün sonra gördüm

        ERZİNCAN'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında kayan toprağın altında kalan 9 işçi ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkeme tarafından yurt dışı yasağı ile serbest bırakılan Anagold Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Yalçın Demirci'nin ifadesi ortaya çıktı. Olaydan 2 saat önce sorumlu kişinin mail adresine bilgilendirme amaçlı 3 adet çatlaklarla ilgili fotoğraf ve önlem aldıklarına dair yazı gönderdiği ile ilgili olarak Demirci, "Ben saat farkı nedeniyle görmemişim. Olaydan sonra direktör arkadaşların beni uyarması sonucunda 3 gün sonra maili gördüm. Zaten böyle durumlarda oradaki sorumlu bütün üst yöneticilere bilgi amaçlı mailler atmaktadır. Bunlar rutin bilgilendirme mailidir. Bununla ilgili aslında sorumlu olan kişi benden herhangi bir talimat almak için bu maili atmış değildir. Normalde iş sağlığı güvenliği eğitiminde ve prosedürlerde bu hususlar ile ilgili maden sahasının çok tehlikeli sınıf kategorisinde bulunması nedeniyle en alttaki işçinin dahi tehlikeyi fark ettiği zaman durdurma yetkisi bulunmaktadır" dedi. Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı aralık ayından beri altın üretimi yaptığı Çöpler Maden Sahası'nda çıkarılıp istiflenen toprak, 13 Şubat saat 14.28'de kaydı. Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan hızla aşağı doğru aktı. 9 işçi, geniş bir alana yayılan toprağın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye Erzincan Jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen 4 savcı tarafından sürdürülen soruşturmada 9 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 6'sı 'taksirle ölüm ve yaralanmaya neden olmak' suçundan tutuklanırken, aralarında şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Yalçın Demirci ile A.R.K. ve M.T.A., adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı. Soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, Murat Bayraktar, Şenol Demir, Soysal Doğan, Abdulkadir Cansız, Hüseyin Üstündağ ve Kanada uyruklu Jain Ronald Guille'nin ifadelerinden sonra Yönetim Kurulu Başkanı Demirci'nin de ifadesi ortaya çıktı. Çöpler köyü mevkisinde bulunan Anagold Madenciliğin 6 Şubat 2024'te Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başladığını belirten Cengiz Yalçın Demirci, 2022 Eylül ayı itibarıyla Anagold Madencilik A.Ş'ye ait finansın üst mercilerine koordinasyonun bütçe onay hazırlıklarını, ortaklık ve ilişkileri, finansal raporların üst yöneticilere bildirilmesi ve bunun koordinasyonunun üstlere bildirilmesinden sorumlu olduğunu söyledi. 'RUTİN PATLAMALAR OLMAKTADIR' İfadesinde maden ocağında yaşanan ve yapılan birçok şeyden haberi olmadığını iddia eden Demirci, "Bildiğim kadarıyla olay nedeniyle 9 işçi halen bulunamamıştır. Bunların hangi görevde hangi şirkette çalıştıklarını tam olarak bilmemekle 4 işçinin Anagold işçisi, diğerlerinin ise alt yüklenici işçisi olduğunu biliyorum. Ben alt yüklenicilerin de kimler olduğunu bilmemekteyim. Bu kişilerin hangi amaçla yığın liç de bulunduğunu bilmemekteyim. Bu olaya neyin sebebiyet verdiğini bilmiyorum. Ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na verilen bilgide fazla solüsyon ve su verilmediğini bildirdiler. Radar sistemindeki uyarı hakkında, uyarının ne şekilde olduğunu, hangi ivmede olduğunu bilmemekteyim. Bu konuyla ilgili DSİ'ye verilen bilgide radar sisteminde olaydan hemen önce hareketlilik olduğunu öğrendim. 2023 yılı aralık ayında radar sistemine ait cihazların bu yıl ki bütçeye girdiğini biliyorum. Hatta alımı ile ilgili onay alındığını bilmekteyim. Bu cihazlar yurt dışından alındığı için alım süreci uzamış olabilir. Alım süreciyle ilgili benim herhangi bir müdahalem ve yetkim bulunmamaktadır. Normalde belirli aralıklarla rutin patlamalar olmaktadır. Ancak olayın olduğu gün herhangi bir patlama olup olmadığını bilmemekteyim. Eğer patlama olmuş ise de bunun yığın liç sahasına tehlike arz edip etmediğini bilmemekteyim. Konteynerlerin oraya ne şekilde kimin talimatıyla konulduğunu bilmemekteyim. Yığın liçe ne kadar toprak dökümü yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. Herhangi bir teknik bilgiye de sahip değilim. Maden sahası ile sorumlu olan şahsın tutuklandığı için şu an bütün kurtarma operasyonunu ben yönetmekteyim. Ben bu olayla ilgili sorumlu olduğumu düşünmemekteyim" dedi. 'EN YETKİLİ KİŞİ JAİN' Olaydan 2 saat önce sorumlu kişinin mail adresine bilgilendirme amaçlı 3 adet çatlaklarla ilgili fotoğraf ve önlem aldıklarına dair yazı gönderdiğini ifade eden Demirci, "Ben saat farkı nedeniyle görmemişim. Hatta olaydan sonra direktör arkadaşların beni uyarması sonucunda olaydan 3 gün sonra maili gördüm. Zaten böyle durumlarda oradaki sorumlu bütün üst yöneticilere bilgi amaçlı mailler atmaktadır. Bunlar rutin bilgilendirme mailidir. Bununla ilgili aslında sorumlu olan kişi benden herhangi bir talimat almak için bu maili atmış değildir. Normalde iş sağlığı güvenliği eğitiminde ve prosedürlerde bu hususlar ile ilgili maden sahasının çok tehlikeli sınıf kategorisinde bulunması nedeniyle en alttaki işçinin dahi tehlikeyi fark ettiği zaman durdurma yetkisi bulunmaktadır. Hatta böylesi tehlikeli durumlarda alt yüklenicilerin bile durdurma yetkisi bulunmaktadır. Buradaki durumda en yetkili kişi Jain'dir. Zaten söz konusu olayda durdurma kararı vermiş ancak neden söz konusu yerde incelemelerin yapıldığını bilmiyorum. O kişilerin orada herhangi bir amaçla bulunduklarını bilmiyorum" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 13:23 Güncelleme: 22.02.2024 - 13:23
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        Anagold Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Demirci: Çatlaklarla ilgili fotoğraf mailini 3 gün sonra gördüm
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        ERZİNCAN'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında kayan toprağın altında kalan 9 işçi ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkeme tarafından yurt dışı yasağı ile serbest bırakılan Anagold Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Yalçın Demirci'nin ifadesi ortaya çıktı. Olaydan 2 saat önce sorumlu kişinin mail adresine bilgilendirme amaçlı 3 adet çatlaklarla ilgili fotoğraf ve önlem aldıklarına dair yazı gönderdiği ile ilgili olarak Demirci, "Ben saat farkı nedeniyle görmemişim. Olaydan sonra direktör arkadaşların beni uyarması sonucunda 3 gün sonra maili gördüm. Zaten böyle durumlarda oradaki sorumlu bütün üst yöneticilere bilgi amaçlı mailler atmaktadır. Bunlar rutin bilgilendirme mailidir. Bununla ilgili aslında sorumlu olan kişi benden herhangi bir talimat almak için bu maili atmış değildir. Normalde iş sağlığı güvenliği eğitiminde ve prosedürlerde bu hususlar ile ilgili maden sahasının çok tehlikeli sınıf kategorisinde bulunması nedeniyle en alttaki işçinin dahi tehlikeyi fark ettiği zaman durdurma yetkisi bulunmaktadır" dedi. Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı aralık ayından beri altın üretimi yaptığı Çöpler Maden Sahası'nda çıkarılıp istiflenen toprak, 13 Şubat saat 14.28'de kaydı. Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan hızla aşağı doğru aktı. 9 işçi, geniş bir alana yayılan toprağın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye Erzincan Jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen 4 savcı tarafından sürdürülen soruşturmada 9 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 6'sı 'taksirle ölüm ve yaralanmaya neden olmak' suçundan tutuklanırken, aralarında şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Yalçın Demirci ile A.R.K. ve M.T.A., adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı. Soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, Murat Bayraktar, Şenol Demir, Soysal Doğan, Abdulkadir Cansız, Hüseyin Üstündağ ve Kanada uyruklu Jain Ronald Guille'nin ifadelerinden sonra Yönetim Kurulu Başkanı Demirci'nin de ifadesi ortaya çıktı. Çöpler köyü mevkisinde bulunan Anagold Madenciliğin 6 Şubat 2024'te Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başladığını belirten Cengiz Yalçın Demirci, 2022 Eylül ayı itibarıyla Anagold Madencilik A.Ş'ye ait finansın üst mercilerine koordinasyonun bütçe onay hazırlıklarını, ortaklık ve ilişkileri, finansal raporların üst yöneticilere bildirilmesi ve bunun koordinasyonunun üstlere bildirilmesinden sorumlu olduğunu söyledi. 'RUTİN PATLAMALAR OLMAKTADIR' İfadesinde maden ocağında yaşanan ve yapılan birçok şeyden haberi olmadığını iddia eden Demirci, "Bildiğim kadarıyla olay nedeniyle 9 işçi halen bulunamamıştır. Bunların hangi görevde hangi şirkette çalıştıklarını tam olarak bilmemekle 4 işçinin Anagold işçisi, diğerlerinin ise alt yüklenici işçisi olduğunu biliyorum. Ben alt yüklenicilerin de kimler olduğunu bilmemekteyim. Bu kişilerin hangi amaçla yığın liç de bulunduğunu bilmemekteyim. Bu olaya neyin sebebiyet verdiğini bilmiyorum. Ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na verilen bilgide fazla solüsyon ve su verilmediğini bildirdiler. Radar sistemindeki uyarı hakkında, uyarının ne şekilde olduğunu, hangi ivmede olduğunu bilmemekteyim. Bu konuyla ilgili DSİ'ye verilen bilgide radar sisteminde olaydan hemen önce hareketlilik olduğunu öğrendim. 2023 yılı aralık ayında radar sistemine ait cihazların bu yıl ki bütçeye girdiğini biliyorum. Hatta alımı ile ilgili onay alındığını bilmekteyim. Bu cihazlar yurt dışından alındığı için alım süreci uzamış olabilir. Alım süreciyle ilgili benim herhangi bir müdahalem ve yetkim bulunmamaktadır. Normalde belirli aralıklarla rutin patlamalar olmaktadır. Ancak olayın olduğu gün herhangi bir patlama olup olmadığını bilmemekteyim. Eğer patlama olmuş ise de bunun yığın liç sahasına tehlike arz edip etmediğini bilmemekteyim. Konteynerlerin oraya ne şekilde kimin talimatıyla konulduğunu bilmemekteyim. Yığın liçe ne kadar toprak dökümü yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. Herhangi bir teknik bilgiye de sahip değilim. Maden sahası ile sorumlu olan şahsın tutuklandığı için şu an bütün kurtarma operasyonunu ben yönetmekteyim. Ben bu olayla ilgili sorumlu olduğumu düşünmemekteyim" dedi. 'EN YETKİLİ KİŞİ JAİN' Olaydan 2 saat önce sorumlu kişinin mail adresine bilgilendirme amaçlı 3 adet çatlaklarla ilgili fotoğraf ve önlem aldıklarına dair yazı gönderdiğini ifade eden Demirci, "Ben saat farkı nedeniyle görmemişim. Hatta olaydan sonra direktör arkadaşların beni uyarması sonucunda olaydan 3 gün sonra maili gördüm. Zaten böyle durumlarda oradaki sorumlu bütün üst yöneticilere bilgi amaçlı mailler atmaktadır. Bunlar rutin bilgilendirme mailidir. Bununla ilgili aslında sorumlu olan kişi benden herhangi bir talimat almak için bu maili atmış değildir. Normalde iş sağlığı güvenliği eğitiminde ve prosedürlerde bu hususlar ile ilgili maden sahasının çok tehlikeli sınıf kategorisinde bulunması nedeniyle en alttaki işçinin dahi tehlikeyi fark ettiği zaman durdurma yetkisi bulunmaktadır. Hatta böylesi tehlikeli durumlarda alt yüklenicilerin bile durdurma yetkisi bulunmaktadır. Buradaki durumda en yetkili kişi Jain'dir. Zaten söz konusu olayda durdurma kararı vermiş ancak neden söz konusu yerde incelemelerin yapıldığını bilmiyorum. O kişilerin orada herhangi bir amaçla bulunduklarını bilmiyorum" diye konuştu.

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