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        Erzincan'da doğa koruma ekipleri yaban hayatı için kaçak avcıların izini sürüyor

        KEMAL ÖZDEMİR - ÖZGÜR İLHAN - Yaban hayvan varlığı açısından zengin illerden Erzincan'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, kışın çetin arazi şartları ve hava koşullarında avlaklarda kaçak avcıların izini sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 11:01 Güncelleme: 23.02.2024 - 11:01
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        Erzincan'da doğa koruma ekipleri yaban hayatı için kaçak avcıların izini sürüyor
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        KEMAL ÖZDEMİR - ÖZGÜR İLHAN - Yaban hayvan varlığı açısından zengin illerden Erzincan'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, kışın çetin arazi şartları ve hava koşullarında avlaklarda kaçak avcıların izini sürüyor.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü Erzincan Şubesi ekipleri, yaban hayatının sürekliliğini sağlamak için dron ve fotokapan gibi teknolojinin imkanlarından da yararlanarak görev yapıyor.

        Özellikle kış aylarında yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için sivil toplum kuruluşlarının da destekleriyle yemleme çalışması yapan ekipler, bölgede fotokapanlarla yaban hayvan popülasyonunu takibe alıyor.

        Avlaklarda kaçak avcıların izini süren, vatandaşların ihbarlarını güvenlik güçleriyle değerlendiren ekipler, bu konuda usulsüzlüğe izin vermiyor.

        Sürekli sahada olan ekipler, çalışmaları sayesinde, nesli koruma altındaki yaban keçileri başta olmak üzere bölgedeki birçok yaban hayvanının popülasyonunun da artmasını sağlıyor.

        Erzincan Doğa ve Koruma Milli Parklar Şube Müdür Vekili Kadir Kahraman, AA muhabirine, il genelinde av kontrol ve koruma faaliyetlerinin 24 saat esasına göre devam ettiğini söyledi.

        Erzincan'ın yaban hayvan çeşitliliği ve zenginliği bakımından Türkiye'nin sayılı illeri arasında yer aldığını ifade eden Kahraman, av kontrol ve koruma faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü belirtti.

        - Geçen yıl 63 kişiye 6 milyon 870 bin lira ceza uygulandı

        "Kent genelinde geçen yıl 63 kişiye kaçak avlanmaktan idari işlem yaptık. Bu kişilere toplam 6 milyon 870 bin lira idari para cezası ve tazminat uyguladık." diyen Kahraman, özellikle kış mevsiminde hem müdürlük hem de sivil toplum kuruluşlarından aldıkları destekle yaban hayatını yemleyerek doğal yaşama destek olmaya çalıştıklarını anlattı.

        Kurum olarak yaralı yaban hayvanlarının tedavilerini de gerçekleştirdiklerini aktaran Kahraman, "Gerek ekiplerimiz tarafından gerekse duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yaban hayvanların tedavilerini yapıyoruz. Tedavilerin ardından sağlığına kavuşan yaban hayvanlarını tekrar doğal ortamlarına bırakıyoruz. Doğada artık hayatına devam edemeyecek yaban hayvanlarını ise rehabilitasyon merkezlerine gönderiyoruz." diye konuştu.

        - "Amacımız, gelecek nesillere örnek olmak"

        Doğu Anadolu Yaban Hayatını Koruma ve Avcılık Federasyonu Başkanı Yücel Bingöl de DKMP'nin denetimlerini desteklediklerini, esas konunun sürdürülebilir avcılık olduğunu belirtti.

        "Yaban hayatı bittiği yerde bunu tekrar yerine koymanız mümkün değil." ifadesini kullanan Bingöl, federasyon olarak özellikle kış aylarında yaban hayatı için yemleme programları yaptıklarını belirtti. Bingöl, "Amacımız, gelecek nesillere örnek olmak. Doğa varsa insan vardır. İnsanın olmadığı yerde doğa da olmuyor." diye konuştu.

        Kaçak avcılığı hiçbir şekilde onaylamadıklarını vurgulayan Bingöl, vatandaşların kaçak avcılık yapanlara karşı duyarlı olmalarını istedi.

        Federasyonun hukuk danışmanı Alp Zekeriya Bingöl de avcılığın doğa sporlarının farklı dallarını barındırdığını belirtti.

        Avlaklardaki denetimin önemini anlatan Bingöl, şunları kaydetti:

        "Avcılık sadece yaban hayvanın öldürülmesi gibi değerlendirilmemeli. Bu spor aslında kampçılık, doğa yürüyüşü gibi birçok farklı spor dalını da içinde barındırmaktadır. Bunlarla birlikte bu sporu yaptığınızda aslında avcılıktan da biraz çıkmış oluyorsunuz. Avcılık sporunu yaparken önemli iki konu var. Biri eğitimi ikincisi ise avcının sahadayken gerekli denetimlerin yapılması. DKMP şube müdürlüğü ekipleri avlaklarda gerekli denetimleri yaptıklarında çok güzel sürdürülebilir avcılık yapılacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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