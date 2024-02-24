İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu ve Erzincan Valisi Aydoğdu, İliç'te incelemede bulundu

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile Vali Aydoğdu'nun, İliç'teki madende 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması sonucu toprak altında kalan işçiler için yürütülen arama, kurtarma faaliyetlerini yerinde takip ettiği belirtildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ve Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç ilçesindeki maden ocağında toprak altında kalan işçiler için yürütülen arama kurtarma çalışmalarını inceledi.

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