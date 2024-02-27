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        Erzincan'da yakalanan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

        Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 13:41 Güncelleme: 27.02.2024 - 13:48
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        Erzincan'da yakalanan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
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        Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla ilgili ortaklaşa çalışma yürüttü.

        Çalışma kapsamında, Erzincan-Erzurum Akyazı uygulama noktasında 3 aracı durduran ekipler, yaptıkları kontrollerde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Yapılan kontrollerde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen sürücü H.H.O. ile H.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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